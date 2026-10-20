"Отворен парламент": 1.2 млн. евро са дарени за президентските кампании

Предизборната кампания не е само състезание за гласове, а и надпревара за ресурси. Финансирането на кандидатите, които нямат достъп до държавна субсидия, често се случва чрез дарения и собствени средства на кандидатите. Техният мащаб има ключова роля за достигане на посланията до избирателите. А прозрачността при набирането и разходването на тези средства е от съществено значение за подобряването на изборния процес.

"Отворен парламент" поставя акцент върху даренията в кампанията за президентските избори на 25-и октомври 2026 г. В нея участват 27 кандидатски двойки – шест, издигнати от партии, и 21 от инициативни комитети. Периодът обхваща даренията от началото на предизборната надпревара до 18-и октомври и се базира на официално публикуваните от Сметната палата данни. В нея проследяват как се финансират кандидатите, както и някои основни тенденции, откроили се на този етап.

Какви са правилата?

Партиите, коалициите и инициативните комитети могат да финансират предизборните си кампании със средства на кандидатите и дарения от физически лица. Допълнително партиите и коалициите могат да използват собствени партийни средства, а инициативните комитети – средства на своите членове и медийни пакети.

Изборният кодекс поставя ограничение на общото финансиране на предизборната кампания от 1 022 584 евро за всяка партия, коалиция или инициативен комитет. То обхваща всички източници на финансиране, включително даренията и средствата, предоставени от кандидатите.

Даренията и средствата от кандидатите нямат таван, но всички получени от участниците суми следва да бъдат декларирани в 7-дневен срок. Те се публикуват в поддържания от Сметната палата публичен регистър, който съдържа пълната финансова информация за предизборните кампании на партиите. Всички дарители и кандидати, предоставили суми над стойността на минималната работна заплата – 620.20 евро, подават декларация за произход на средствата. Даренията на стойност над 511.29 евро пък биват проверявани от Сметната палата за съответствие на доходите на даденото лице. Същите правила важат и за финансирането, предоставено от кандидатите.

Кой привлича най-много дарения?

Към 18-и октомври кандидатите са набрали общо 852 486 евро дарения от физически лица и 323 253 евро средства на кандидатите. Повече представяме в графиката по-долу:

Най-голяма подкрепа като стойност на декларираните дарения е привлякла двойката Андрей Гюров – Георги Кандев. За нея са обявени 176 парични дарения на обща стойност 457 670 евро. Значителна част от сумата идва от три големи дарения по 100 000 евро, които формират 65.5% от всички дарени средства за двойката.

По брой дарения пък водят Илияна Йотова – Кирил Вълчев. За нейната кампания са декларирани 626 дарения – 614 парични и 12 непарични, на обща стойност 317 755 евро. Това, което се откроява при набирането на средства от този инициативен комитет е големият брой дарения с еднакъв размер. От общо 614 парични дарения, 429 са за по 500 евро. Тези дарения, за които не се изисква декларация за произход на средствата, възлизат на 214 500 евро и формират над две трети от стойността на паричните дарения за двойката. Други 44 дарения са по 300 евро, а още толкова – по 400 евро.

Така двете двойки привличат общо над 775 хил. евро, или близо 91% от стойността на всички обявени към момента дарения.

Разпределението на даренията и на средствата, предоставени отделно от кандидатите и членовете на инициативните комитети, е представено в следващата графика.

По отношение на двойката Христанов – Черкезова се откроява значителният личен принос за финансирането на кампанията – общо 304 211 евро, от които 134 000 евро парични средства и 170 211 евро непарични. Непаричната част формира повече от половината от предоставените от кандидата за президент средства. От данните в регистъра на Сметната палата не става ясно какво конкретно се включва в това дарение и как е определенa стойността му.

Финансиране и преди началото на кампанията

В публичния регистър отново се открояват средства, предоставени преди официалното начало на предизборната кампания на 25-и септември. За този период са отчетени 22 дарения на обща стойност 178 500 евро, както и седем записа за средства, предоставени от кандидати и членове на инициативни комитети, включително непаричен принос, на обща стойност 171 387 евро.

Въпросът за времевите граници на предизборното финансиране не е нов. Още през 2023 г. екипът ни обърна внимание, че сроковете за провеждане на кампанията не очертават еднозначно периода за набиране на средства за нея. Анализът ни тогава установи дарения както преди началото, така и след края на предизборни кампании. Настоящите данни отново показват необходимостта от ясни правила кога започва и приключва фондонабирането и как се отчитат средствата извън този период. Самото наличие на по-ранни дати обаче не е достатъчно основание да се твърди, че има нарушение.

При инициативните комитети въпросът е още по-съществен заради временния им характер – те се създават за участие в конкретни избори и нямат постоянната организационна структура на партиите. Това поставя допълнителни практически въпроси пред последващия контрол на Сметната палата, като например как се уреждат задължения, останали след приключването на кампанията. В тази връзка са необходими ясни правила както за набирането и разходването на средствата, така и за отговорността до окончателното им отчитане и приключването на проверките.