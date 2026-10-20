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БАБХ унищожи над 7 тона турски краставици с пестициди

Стоката била предназначена за пазара на ЕС

20.10.2026 | 17:22 ч. 0
БГНЕС

БГНЕС

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) спря на границата с Турция две пратки краставици с наднормено количество пестициди, предназначени за пазара на Европейския съюз.

Общо 7140 кг от зеленчуците са задържани на ГКПП "Капитан Андреево" и впоследствие са унищожени. Пратките са с тегло съответно 4120 кг и 3020 кг, съобщиха от БАБХ.

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Лабораторните изследвания са установили съдържание на остатъци от пестициди над максимално допустимите нива.

Проверките на Агенцията продължават с цел недопускане до пазара на храни, които не отговарят на изискванията за безопасност.

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Тагове:

краставици Турция пестициди БАБХ
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