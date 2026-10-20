Студенти по медицина и млади лекари на протест: Липсват реформи!

Снимка: Димитър Кьосемарлиев 1 / 8 / 8

Студенти по медицина и млади лекари отново излязоха на протест заради липсата на действия и реформи в здравната система. Демонстрацията е организирана от инициативата „Бъдеще в България“.

Протестиращите настояват за по-добри условия на труд, по-високи възнаграждения и подобряване на условията за специализация. Те искат младите лекари да имат реална перспектива за развитие у нас и да остават в България, вместо да търсят професионална реализация в чужбина.

Преди протеста коментар направи министърът на здравеопазването Катя Ивкова. "Уважавам тяхното право на протест. Все пак живеем в демократична държава. Те имат справедливи искания, които, естествено, ще бъдат изпълнени. Много се надявам обаче тези техни искания и тази тяхна енергия на младите хора да не бъдат използвани за политически цели, защото моят ангажимент е към тяхното бъдеще, а не към нечия политическа кампания."

Протестиращите са категорични, че състоянието на здравната система се отразява на всички български граждани.

"Нашите искания са за промени в Наредба № 1, която регламентира специализацията, като настояваме за по-високо заплащане на специализантите, както и на останалите медицински специалисти.", каза Константин Костов пред БНТ.

Според д-р Белослава Томова, ако се следва статистиката, много колеги след завършването си заминават и търсят възможности за развитие в други страни: "Страшно много колеги се отказват и от медицината като цяло."