КС: Държавният бюджет за 2026 г. остава в сила

Държавният бюджет за 2026 г. остава в сила. Конституционният съд отхвърли искането той да бъде обявен за противоконституционен, но отмени отделни разпоредби, свързани с възнагражденията на съдиите, прокурорите и следователите, както и с промени в Кодекса на труда. Това става ясно от решение на съда, постановено днес, 20 октомври.

Делото е образувано по искания на депутати от 52-рото Народно събрание и на омбудсмана. Те оспорват както бюджета в неговата цялост, така и конкретни законодателни промени, приети заедно с него.

Съдът обяви за противоконституционни измененията в чл. 355, ал. 1 – 4 от Кодекса на труда и в чл. 218, ал. 2 от Закона за съдебната власт от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2026 г., съобщиха от пресцентъра на съда.

Те са свързани със "замразяването" на минималната работна заплата и промените при отчитането на трудовия стаж, както и с новата формула за заплатите на младшите магистрати, която ги обвърза с възнагражденията на депутатите.

Също така отхвърли искането за установяване на противоконституционност в цялост на Закона за държавния бюджет на Република България за 2026 г., както и за §46 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2026 г.

Делата са образувани по искания на народни представители от 52-рото Народно събрание и на омбудсмана.

Относно измененията за Кодекса на труда съдът прие, че изменението не е пряко обвързано с приходите и разходите в държавния бюджет за 2026 г.

Във връзка със Закона за съдебната власт съдът прие, че макар изменението да е обосновано от обща цел и да е направено със закон, доколкото влиза в сила на 31.07.2026 г. и изменя трайно установен законов механизъм за определяне на възнагражденията на съдиите, прокурорите и следователите, то надхвърля конституционно допустимата обвързаност със закона за държавния бюджет за 2026 г. Изменението е в нарушение на конституционното изискване на чл. 133 от Конституцията за стабилност на статуса на съдиите, прокурорите и следователите.

В заседанието са участвали 11 конституционни съдии. Решението е подписано с особени мнения на съдиите Атанас Семов, Янаки Стоилов, Сашо Пенов и Невин Фети относно чл. 355, ал. 1 – 4 от Кодекса на труда и на съдия Орлин Колев относно чл. 218, ал. 2 от Закона за съдебната власт.

Решението е подписано със становища на съдия Орлин Колев относно чл. 355, ал. 1 – 4 от Кодекса на труда, на съдиите Атанас Семов, Янаки Стоилов, Сашо Пенов и Невин Фети и на съдия Галина Тонева относно чл. 218, ал. 2 от Закона за съдебната власт.

Особените мнения и становищата ще бъдат публикувани на сайта на Конституционния съд по-късно, информират от институцията.

Пълен текст на решението: https://www.constcourt.bg/bg/act-10456