След 25 г. преговори: ЕК сключи търговско споразумение с Меркосур

Европейската комисия и южноамериканският търговски блок Меркосур обявиха, че са сключили споразумение за свободна търговия след продължили почти 25 години преговори, съобщиха световните агенции.

В социалната мрежа Х председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен сподели, че споразумението е “победа за Европа и бележи началото на нова история”.

Фон дер Лайен е в Уругвай за срещата на върха на страните от Меркосур.

Споразумението за свободна търговия ще обхване над 700 милиона души и ще създаде една от най-големите зони за свободна търговия в света. Тя покрива Бразилия, Аржентина, Парагвай и Уругвай. Боливия, която е нов член на Меркосур, и Венецуела, която е изключена от 2016 г., не са включени.

Основната цел е да се насърчи търговията чрез намаляване на митата, което ще позволи на южноамериканските страни да изнасят големи количества говеждо месо, пилешко месо и захар, без да плащат мита.

This agreement is a win for Europe.

30.000 European small companies are already exporting to Mercosur.

Many more will follow.

EU-Mercosur reflects our values and commitment to climate action.

And our 🇪🇺 health and food standards remain untouchable ↓ https://t.co/Swp66exJrY