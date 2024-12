Медведев: Тръмп и Мъск биха могли просто да купят земите на Гренландия и Канада

Заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев „предложи“ на САЩ цивилизован начин за контрол над Канада, Гренландия и Панамския канал.

„Не е ясно защо Съединените щати като държава ще анексират Канада, Гренландия или дори Великобритания и ще си върнат Панамския канал. Има по-цивилизован начин: Доналд Тръмп и Илон Мъск могат просто да купят земята, превръщайки я в своя частна собственост", написа Медведев в социалната мрежа Х.

Not sure why the US, as a country, needs to annex Canada, Greenland, or even Britain, and take back the Panama Canal. There's a more civilized way: @realDonaldTrump and @elonmusk could just buy the land, making it their private property.