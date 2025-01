Шикорски: Днес Украйна прекъсна възможността на Путин да изнася газ директно за ЕС

Путин похарчи милиарди за изграждането на Nordstream, за да заобиколи Украйна и да изнудва Източна Европа със заплахата от прекъсване на доставките на газ. Това написа в социалната мрежа Х полският външен министър Радослав Шикорски.

"Днес Украйна прекъсна възможността му да изнася газ директно за ЕС. Още една победа след разширяването на НАТО от Финландия и Швеция."

Putin spent billions building Nordstream to circumvent Ukraine and blackmail Eastern Europe with the threat of cutting off gas supplies. Today Ukraine cut off his ability to export gas direct to the EU.

Another victory after the enlargement of NATO by Finland and Sweden.