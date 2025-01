Мъск прокарва крайнодесния лозунг “Да направим Европа велика отново“

Илон Мъск продължава кампанията си за популяризиране на крайнодесните в Европа, докато ЕС разследва социалната му мрежа X.

Мъск продължава кампания в подкрепа на твърдо десните партии в Европа, включително партийните кандидати на AfD на изборите в Германия, а в събота друга публикация на X допълнително сигнализира за намеренията му. “От MAGA до MEGA: Направете Европа велика отново!”, гласеше кратката му публикация, пише Euronews.

“Да направим Америка отново велика“ отдавна е лозунгът на Доналд Тръмп, който е по-вдясно от който и да е републикански президент в Съединените щати. Това беше и лозунгът на унгарското председателство на ЕС през 2024 г. при популисткия, твърдо десен премиер Виктор Орбан.

The European Union should have the courage to follow its own interests once again. Just like in the days of Kohl and Chirac. In other words: Make Europe Great Again! #MEGA pic.twitter.com/AFAJW6Y6tS