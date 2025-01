И музикантите от Village People обърнаха курса, Тръмп танцува на „Y.M.C.A." ВИДЕО

Доналд Тръмп закри победния си митинг преди встъпването си в длъжност с изпълнение на живо на „Y.M.C.A.“

Новоизбраният президент беше домакин на митинга „Make American Great Again Victory Rally“ в Capital One Arena в неделя, по-малко от 24 часа преди деня на встъпването в длъжност. Когато Тръмп завърши последната си реч преди да вземе Белия дом за втори мандат, групата Village People излезе на сцената, за да изпълни своя диско хит от 1978 г. „Y.M.C.A.“ на живо.

47-ият новоизбран президент на Съединените щати танцува редом с тях, вдигайки юмруци във въздуха, неговата запазена марка.

Trump does the double jerk dance as the Village People perform "YMCA" live pic.twitter.com/JpaB9UoI8l