Арестуваха Калин Джорджеску докато отива да подаде кандидатурата си за президент ВИДЕО

Скандалният Калин Джорджеску, който за малко не стана президент на Румъния, е бил арестуван, съобщават румънски медии. Прокуратурата е издала заповед за арест, а проруският кандидат е отведен в Главната прокуратура. Джорджеску е арестуван докато шофира.

Комуникационният екип на Калин Джорджеску заяви във Facebook, че той е щял да подаде новата си кандидатура за президент.

"Преди около 30 минути системата го спря на улицата и изпрати на разпит в Главната прокуратура! Къде е демокрацията сега, къде са партньорите, които трябва да защитават демокрацията?", пишат те.

🚨🇷🇴 EXCLUSIVE: ROMANIA'S RIGHTFUL* PRESIDENT ARRSTED!

Below is a video I just received from Calin Georgescu's team showing him getting arrested, 2.5 hours before our second interview, and less than an hour after our call.

This comes after his supporters were all raided, less… https://t.co/2UBtfXp7Nt pic.twitter.com/mymxeV7K9f