Измрънка ли си Зеленски "сука блят" под носа пред Тръмп и Ванс? ВИДЕО

Президентът на Украйна Володимир Зеленски предизвика предположения, че е нарекъл вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс "кучка" по време на експлозивния им спор в Белия дом.

Зрителите на телевизионния 45-минутен диспут, с президента на САЩ Доналд Тръмп в центъра на събитията, вярват, че той е измърморил обидата под носа си.

На видеа от срещата се вижда как Зеленски казва под носа си "Сука блят" в отговор на Ванс, който го критикува за предполагаема липса на уважение, по време на конфронтацията в петък вечерта.

Украинският президент беше видян да кръстосва ръце в ужас, когато и Тръмп, и Ванс го атакуваха, преди да бъде изгонен от Белия дом.

Сблъсъкът между Тръмп и Зеленски в Овалния кабинет беше излъчен по целия свят в петък, като президентът на САЩ твърди, че неговият колега „залага на Трета световна война“.

Администрацията на Тръмп даде ясно да се разбере насаме, че иска публично извинение от Зеленски, за да подобри отношенията, съобщи Bloomberg.

Медийни съобщения от САЩ предполагат, че Тръмп е обмислил прекратяване на всякаква помощ за Украйна след много публичния им сблъсък.

Зеленски беше топло посрещнат на следващия ден на Даунинг стрийт от сър Кийр Стармър, като министър-председателят го увери в продължаващата подкрепа на Обединеното кралство.

