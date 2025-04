Изостави ли ги Байдън на МКС? Астронавтите Бари и Сунита говорят за първи път

Астронавтите на НАСА Бари Уилмор и Сунита Уилямс говориха за първи път пред медиите, откакто се завърнаха от продължилата повече от девет месеца космическа мисия. Двамата седнаха за съвместно интервю в понеделник за Fox News, в което признаха, че НАСА, Боинг и дори самите астронавти са имали роля в неочаквания резултат.

Уилмор каза, че той, като командир на летателния тест на екипажа, е отчасти "виновен" за тяхното блокиране на МКС, защото не е задал необходимите въпроси на екипажа, изстрелян на 5 юни.

Уилмор каза още, че Боинг и НАСА са виновни за „недостатъците в тестовете и недостатъците в подготовката“.

„Всеки носи отговорност за това“, каза той в интервю за Fox News.

Уилмор също така направи шокиращо признание относно твърденията на президента Доналд Тръмп, че администрацията на Байдън е „изоставила“ него и неговия екипаж в космоса, като каза, че „няма причина да не врявам на това, което казват, защото са спечелили доверието ми“.

„И за това съм благодарен“, каза той, добавяйки, че е „освежаващо“, „овластяващо“ и „укрепващо“ да видиш национални лидери да поемат активна роля в програмата на НАСА за човешки космически полети, която той описа като глобално значима.

Уилмор и Уилямс трябваше да прекарат само осем дни на Международната космическа станция (МКС), когато излетяха с Boeing Starliner миналия юни. Но техническите проблеми с космическия им кораб ги оставиха там повече от девет месеца. До завръщането им на Земята на 18 март те са прекарали 288 дни в космоса.

Уилямс и Уилмор споделиха какви са били реакциите им, когато са научили, че ще бъдат в космоса по-дълго, отколкото са очаквали.

Уилмор призна, че се е замислил за семейството си в момента, в който е научил за удължения престой.

И двамата астронавти многократно са казвали, че не са се чувствали блокирани или изоставени на МКС. Те потвърдиха тези изявления по време на интервюто за Fox News.

На въпрос дали смятат, че Boeing ги е провалил, Уилямс каза: „Не бих го характеризирал така“. И двамата астронавти казаха, че Starliner използва нова, много напреднала технология и изстрелването на такава сложна система в космоса идва с предизвикателства.

Той каза, че не иска да „сочи с пръст“ онези, които са изиграли роля в значително забавеното им завръщане.

Но други сочат с пръст през последните няколко месеца, включително Тръмп и неговият старши съветник Илон Мъск. Двамата твърдяха през февруари, че администрацията на Байдън е оставила астронавтите на МКС по „политически причини“. А миналата седмица говорителят на НАСА Бетани Стивънс приписа на администрацията на Тръмп безопасното завръщане на астронавтите, като каза пред Fox News, че „това нямаше да се случи без намесата на президента Тръмп“. Това не беше първият път, когато представители на НАСА са изразявали своята благодарност към президента Тръмп.

След като Уилямс и Уилмор се спуснаха край бреговете на Флорида в капсулата Crew-9 Dragon на SpaceX, действащият администратор на НАСА Джанет Петро публикува изявление, в което се казва, че администрацията на Тръмп е повлияла на времето за завръщането им.

Разширената космическа мисия за първи път влезе в светлината на политическите прожектори през януари, когато Тръмп каза, че е казал на Мъск да „отиде да вземе“ астронавтите, които бяха „на практика изоставени“ от администрацията на Байдън. Тръмп и Мъск участваха в съвместно интервю за Fox News през февруари, по време на което президентът каза, че е дал директива за ускоряване на връщането на екипажа на Starliner.

НАСА не е коментирала директно твърденията на Тръмп или Мъск по отношение на администрацията на Байдън, но преди това агенцията отрече политиката да е играла каквато и да е роля при вземането на решения около завръщането на екипажа на Starliner.

По време на пресконференция на 4 март служители на агенцията казаха, че опасенията за безопасността, бюджета и необходимостта да се гарантира, че МКС непрекъснато има екипаж, са довели до решението Уилямс и Уилмор да се върнат с мисията Crew-9 на SpaceX.

Астронавтите на Starliner вече са на Земята от почти две седмици.

