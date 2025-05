Тръмп произнесе реч пред студенти в Алабама, подигра се на трансатлетка ВИДЕО

Президентът Доналд Тръмп произнесе реч пред завършващи студенти в университета в Алабама. От трибуната президентът потвърди обещанието си да държи мъжете далеч от женския спорт.

По време на встъпителна реч на церемонията по дипломирането на университета в четвъртък вечерта Тръмп поздрави женския отбор по лека атлетика, шампион на SEC и с това предизвика вълна от аплодисменти, съобщава Fox news.

"Докато съм президент, ние винаги ще защитавам женския спорт. Мъжете няма да играят в женския спорт", каза Тръмп, преди тълпата да избухне в аплодисменти.

"Не, мъжете няма да играят в женския спорт. Казах това и го класифицирах с много силна изпълнителна заповед, както знаете. Готово е”, каза още веднъж Тръмп.

