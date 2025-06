Мост се срути в Индия, загинаха двама туристи ВИДЕО

Най-малко двама души загинаха, а 32 други бяха ранени, след като железен мост над река се срути в неделя в популярна туристическа дестинация в западния индийски щат Махаращра, съобщава АР.

Най-малко шест души са хоспитализирани в критично състояние, написа главният министър Девендра Фаднавис в социалната медийна платформа X. Местните медии съобщиха, че десетки туристи са били на моста, когато той се е срутил, като много от тях са потънали в придошлата река.

Фаднавис каза, че шестима души са спасени и че е в ход интензивна издирвателна операция, тъй като някои хора са били отнесени.

