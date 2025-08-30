Тръмп обсъжда разполагане на частна армия в Украйна

Американски частни военни фирми могат да бъдат разположени в Украйна като част от дългосрочен мирен план. Доналд Тръмп води преговори с европейските съюзници за разрешаване на въоръжени подрядчици да помогнат за изграждането на укрепления за защита на американските интереси в страната, пише The Telegraph.

Планът се разработва като алтернативно решение, след като американският президент обеща, че американски войски няма да бъдат разположени в Украйна.

Американски подрядчици могат да бъдат разположени, за да помогнат за възстановяването на украинските отбранителни линии, нови бази и защитата на американските предприятия.

Присъствието на частни войници ще действа като възпиращ фактор, за да разубеди Владимир Путин да наруши евентуално примирие.

Планът се обсъжда заедно с редица други т.нар. гаранции за сигурност – изготвени от коалицията на желаещите, водена от Великобритания и Франция – които ще формират основата на дългосрочен мирен план.

Окончателните подробности – които включват въздушно полицейско наблюдение, обучение и военноморски мисии в Черно море – могат да бъдат обявени още този уикенд след седмици на дипломатическа активност, предизвикана от разговорите на Тръмп с Путин в Аляска.

Европейските военни планирачи ускориха работата си, след като Тръмп съобщи на континенталните лидери, че Путин е отворен към предложението на западните съюзници да предоставят гаранции за сигурността на Украйна.

Американският главнокомандващ също даде знак, че е готов да подкрепи това, което може да се превърне в една от най-значимите мисии в чужбина от войните в Афганистан и Ирак насам.

Европейски официални лица заявиха, че основната стратегия за предотвратяване на война в бъдеще е да се продължи възстановяването на опустошените от войната въоръжени сили на Украйна като основна форма на възпиране.

Съгласно плана украинските формирования ще защитават укрепена граница на фронтовата линия, както е договорено в мирно споразумение.

Силите на Киев ще бъдат превъоръжени и обучени от европейските съюзници от НАТО, като се използват съществуващи и нови механизми.

Например, Украйна би могла да продължи да купува американски системи, като батареи за противовъздушна отбрана Patriot или ракетни пускови Himars, като използва средства, предоставени от европейските съюзници.

Укрепленията на фронтовата линия и близките бази биха могли да бъдат построени от американски частни военни подизпълнители, както беше направено в Ирак и Афганистан.

Присъствието на американски подизпълнители на място в Украйна би било разгледано като значителен тласък за европейските сили, които искат американско участие в евентуално мирно споразумение.

Тяхното разполагане би означавало, че Белият дом има интерес в играта и би увеличило възпиращия ефект срещу руска атака от страх от ответни мерки от страна на САЩ, според източници.

Дискусиите относно използването на американски подизпълнители могат да бъдат проследени до подписването на съвместно споразумение между Вашингтон и Киев за добив на огромните минерални и редкоземни богатства на Украйна.

Белият дом остава против разполагането на свои войски в Украйна, но е съгласен да подкрепи широко използването на европейски сили за подкрепа на всяко мирно споразумение.

Източник от Уайтхол заяви, че частните американски подизпълнители „поставят американски „ботуши“, т.е. притежатели на американски паспорти, на място, което след това ефективно възпира Путин“.

Използването на частни изпълнители би позволило на Тръмп да успокои страховете на своите поддръжници от Maga, които са против чуждестранна интервенция, като същевременно му осигурява още една бизнес сделка, за която да се застъпи, заявиха официални лица.

Някои европейски държави лансираха идеята за демилитаризирана буферна зона, която да разделя украинските и руските сили след края на военните действия.

Тя би могла да бъде патрулирана от миротворци или наблюдатели, както е договорено между Киев и Москва в рамките на всяко мирно споразумение.

Володимир Зеленски, президентът на Украйна, вероятно ще поиска европейски войски да бъдат разположени в зоната. Кремъл предложи Китай да бъде използван като гарант за сигурността в преговорите за мирно споразумение.

Според Financial Times, Тръмп също предложи разполагането на китайски войски като миротворци в следвоенна Украйна по време на срещата си с европейските лидери миналата седмица.

Различията между воюващите страни означават, че е малко вероятно тази опция да бъде одобрена от всички страни.

Идеята, която за първи път беше предложена от Путин, срещна съпротива от страна на Европа и беше отхвърлена от Зеленски поради подкрепата на Пекин за военните действия на Русия.

Европейските страни настояват, че няма да разположат свои военнослужещи на фронтовата линия между украинската и руската армия.

В отговор на съобщенията за перспективата за буферна зона, Зеленски заяви, че руснаците биха могли да се оттеглят, ако искат да създадат повече пространство между себе си и украинските сили.

Европейски водени сили биха могли да бъдат разположени по-навътре в Украйна, за да предложат трета линия на отбрана, в случай че Русия реши да нападне.

Те биха служили предимно като още едно средство за възпиране, съставено от хиляди европейски войници.

Десетки страни са заявили на своите партньори, че са готови да се присъединят към разполагането на силите.

Сред тях са Великобритания, Франция, Германия, Белгия, както и балтийските, северните и скандинавските държави.

Преди това се обсъждаше разполагането на около 30 000 европейски войници.

Тази цифра е била намалена поради липса на ресурси и опасения, че може да бъде възприета като „прекалено агресивна“ в очите на Путин, добави източникът, пожелал анонимност.

Офертите за подкрепа на мисията не са били често подкрепени с конкретни обещания за това как те могат да се присъединят, заявиха официални лица по време на дискусиите.

Това обаче ще зависи от редица американски обещания за подкрепа, включително така наречената „предпазна мярка“ и друга помощ с логистика и разузнаване.

The Telegraph вече съобщи, че тази успокоителна сила ще бъде разположена в Украйна само за период от пет до десет години или докато участващите държави не са уверени, че украинската армия е способна да се защити сама.

Европейските държави обсъждат въвеждането на зона за забрана на полети, за да може Украйна да възстанови с увереност търговските си въздушни маршрути.

The Telegraph разкрива, че схемата може да бъде поетапна, като започне от западната част и постепенно обхване по-голяма част от въздушното пространство, докато цялата страна стане достатъчно безопасна за търговски въздушни пътувания, например.

Възобновяването на въздушния транспорт се счита за ключов елемент за стимулиране на инвестициите в разкъсаната от война страна и би помогнало на бежанците да се завърнат по домовете си.

В началото мисията – с помощта на западни изтребители и наземни системи за противовъздушна отбрана – ще има за цел да отвори летището в Лвов и други украински летища в западната част на страната.

С нарастването на увереността в спазването на споразуменията за прекратяване на огъня мисията ще бъде разширена на изток към Киев и други градове.

Работна група за Черно море

Съгласно плановете, Турция ще ръководи военноморска мисия в Черно море с цел да осигури търговските морски пътища към и от Украйна.

Киев успя да поддържа отворени свои коридори за морски транспорт по време на войната, а операцията ще доведе до възстановяването на повече маршрути чрез западни военноморски патрули.

Мисията, подкрепена от черноморските държави България и Румъния, ще ръководи и усилията за разминиране на водите.

Турция е блокирала достъпа до Черно море както за руски, така и за по-нови кораби, обещани на Украйна от западните съюзници, тъй като се стреми да ограничи конфликта в района.

Най-вероятното европейско разполагане ще бъде под формата на военни инструктори, преместени в нови бази в Западна Украйна.

Идеята беше предложена за първи път от Еманюел Макрон, президентът на Франция, миналата година, на фона на опасения, че твърде много украински войници дезертират от тренировъчните лагери в неговата страна.

Но тази година тя се появи отново под натиска на Тръмп да изготви мирен план като начин за осигуряване на друг възпиращ ефект срещу нова руска инвазия.

Обучаващите сили също биха ускорили процеса на превъоръжаване и възстановяване на украинските въоръжени сили, за да се създаде ефектът на „стоманеното таралежче“ на фронтовата линия.

Както и мисията на Франция, според настоящите планове, изключително успешната програма за обучение на Великобритания, Операция „Интерфлекс“, вероятно ще бъде преместена в Западна Украйна.

Подкрепата на САЩ се счита за жизненоважна

Логистичната подкрепа на САЩ за всяко европейско разполагане се счита за предпоставка за гаранциите за сигурност.

Европейските служители считат, че Вашингтон е отзивчив към исканията за помощ под формата на американски самолети за тежкотоварни превози, за да премести оборудване и войски на изток към Украйна.

Това би помогнало и за поддържането на потока на западни оръжия към Украйна. През последните седмици европейските държави вече се ангажираха да закупят военно оборудване, произведено в САЩ, на стойност най-малко 10 млрд. долара за Киев.

Украйна също така внесе предложение, според което страната се ангажира да закупи оборудване на стойност още 90 млрд. долара, след като войната приключи.

В подготовка за това американското външно министерство вече одобри потенциална продажба на крилати ракети, изстрелвани от въздуха, и свързано с тях оборудване на Украйна на стойност около 825 млн. долара.

Потенциалната продажба на 3350 ракетни боеприпаси с удължен обсег (Eram), които могат да бъдат доставени в Киев в рамките на няколко седмици, включва GPS навигационни комплекти и електронни средства за противодействие на оръжията, които имат обсег от „няколко стотици“ мили.

Пакетът включва също поддържащо оборудване, софтуер за планиране на мисии, резервни части и техническа поддръжка, обяви Пентагонът в четвъртък.

Разследването е от ключово значение

Друга предпоставка за всяко европейско разполагане би било предложението за американска подкрепа в областта на разузнаването, наблюдението и наблюдението (ISR), заявиха официални лица.

Европейските държави не разполагат с необходимите сателитни възможности, за да наблюдават адекватно всяко примирие.

Смята се, че освен подкрепата на войските на място, разузнавателната помощ също ще бъде ключова за успеха на мисията за въздушно полицейско наблюдение.

Тръмп временно оттегли подкрепата на IRS от Киев след спора си с Зеленски в Овалния кабинет, за който се обвиняват украинските въоръжени сили, че са загубили позициите си в руския регион Курск с ускорени темпове.

Според информациите Пентагонът не е предоставил напълно разузнавателната информация, необходима на Украйна за провеждането на трансгранични ракетни удари, което създава де факто американско вето върху такива планове.

Европа също така няма опит в координирането на големи военни мисии, което досега е било оставено главно на американските четиризвездни генерали.

Европейски и американски официални лица обсъдиха възможността американски военен командир да бъде нает да наблюдава всички разполагания по мирния план.

Американският генерал Алексус Гринкевич, върховен командир на НАТО, бе предложен като възможен кандидат за тази роля, ако идеята получи одобрението на г-н Тръмп.

Белият дом вече е одобрил участието му в неотдавнашната вълна от военно планиране, което европейските съюзници разглеждат като един от най-големите знаци за подкрепа на президента за гаранциите за сигурност.

Като възложи по-голяма роля на генерал Гринкевич, коалицията ще се възползва от предварително изготвени планове за защита на континента срещу руска инвазия и допълнителна американска подкрепа за всякакви гаранции за сигурност.

Повечето европейски страни остават скрито загрижени, че всяко разполагане на войски може да се осъществи само с сериозна подкрепа от САЩ.

Но европейците заявиха, че все още не са чули как Белият дом е готов да подкрепи мисията.

Основното искане на европейските правителства е Тръмп да разположи изтребители и ракети в съседна Полша или Румъния, готови да реагират при първите признаци на руска агресия.

Европейските официални лица смятат, че такава гаранция от Вашингтон ще накара Русия да се замисли два пъти, преди да предприеме атака срещу техните войски, разположени в Украйна.

„Перспективата за американска военна реакция е съвсем различна от европейската реакция“, заяви източник, пожелал анонимност.

Дори и Тръмп да се съгласи устно с тази концепция, европейските столици изразяват неспокойство относно устойчивостта на обещанието.

Американският президент е известен с това, че често променя мнението си, и дори да спази обещанието си, то може да бъде отменено, когато напусне Белия дом.

Сред европейските официални лица съществува и усещането, че плановете за гаранции за сигурност никога няма да се реализират, защото те не са уверени, че Путин е готов да се съгласи на примирие.

Мнозина смятат, че той заблуждава Тръмп и удължава войната, за да спечели повече територия.