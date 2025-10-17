IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Доналд Тръмп се среща с Володимир Зеленски в Белия дом

17.10.2025 | 20:41 ч. Обновена: 17.10.2025 | 20:49 ч. 4
БГНЕС/EPA

БГНЕС/EPA

Украинският президент Володимир Зеленски се среща с американския президент Доналд Тръмп в Белия дом.

Акцент на разговорите се очакваше да бъде решение на Вашингтон дали да предостави на Киев ракетите с далечен обсег "Томахоук", но сега фокусът е изместен върху продължилите вчера над 2 часа разговори между Тръмп и руския президент Владимир Путин, и предстояща втора среща на върха между лидерите на Съединените щати и Русия, този път в Будапеща.

Украинският президент Володимир Зеленски пристигна в Белия дом в 13:25 ч. местно време (20:25 ч. българско) днес, посрещнат от военнослужещи от американската армия, държащи държавни знамена, предаде Асошиейтед прес.

Това е четвъртата среща между Зеленски и Тръмп, които се опитват да намерят решение на войната на Русия в Украйна, отбелязва агенцията.

Тръмп разговаря вчера по телефона с руския лидер Владимир Путин и планира да се срещне с него след около две седмици в Будапеща в Унгария.

 

 

