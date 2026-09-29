САЩ връщат танковете Abrams в Литва: новото разполагане засилва натиска върху Руси

Армията на САЩ разгръща основни бойни танкове M1A2 Abrams в Литва, като възстановява присъствието си с контингент от 1000 военнослужещи, включващ и предно разположен инженерен батальон. Министърът на отбраната на Литва Робертас Каунас заяви, че подготовката и логистичното осигуряване вече са в ход, като се очаква двата батальона да останат в страната за период от около девет месеца. Предишните американски бронетанкови сили напуснаха Литва през юни, без да бъдат незабавно заменени, тъй като Вашингтон извършваше мащабен преглед на разположението на американските войски в Европа и обяви съкращения на някои контингенти, пише MWM. Завръщането на танковете Abrams в Литва показва, че поддържането на предно бронетанково присъствие по границите с Русия, северно от Полша, продължава да се счита за важно.

Танковете Abrams придават на това разгръщане характер,

коренно различен от този на лека пехота или щабно присъствие. Тежкият бронетанков батальон осигурява защитена огнева мощ, способна да действа съвместно с механизирана пехота и артилерия, докато инженерните части осигуряват възможност за изграждане и модифициране на отбранителни позиции и преодоляване на препятствия. Съвкупността от тези способности има за цел да позволи на силите да се обучават и – при необходимост – да водят сухопътни бойни действия с висока интензивност, вместо просто да изпълняват рутинни задачи по осигуряване на сигурността. Литва граничи както с Беларус, така и с руския ексклав Калининград, което я поставя на североизточния фланг на НАТО, като същевременно има връзка на юг с Полша, където също са разположени американски бронетанкови части.

САЩ съвсем не са единствените, които разгръщат някои от най-мощните си бронетанкови сили в балтийския регион. На 22 май 2025 г. германската армия официално въведе в експлоатация 45-та бронетанкова бригада, базирана във Вилнюс, Литва; очаква се тя да осигури елитни способности за водене на механизирани бойни действия в предни позиции на територията на бившия СССР. Разполагането на значителен брой танкове на НАТО на бивша съветска територия – само на 150 километра от беларуската столица Минск и на по-малко от 800 километра от Москва – подчертава до каква степен стратегическата позиция на Москва е отслабнала след края на Студената война. Въпреки че се очакваше Русия да изпревари западните танкови технологии чрез програмата за танка Т-14 – което би помогнало за противодействие на нарастващите сили близо до границите ѝ – провалът на тази програма я прави потенциално много по-уязвима пред риска да бъде прегазена в евентуален сухопътен конфликт с НАТО. Повдигнати са сериозни въпроси относно ефективността на танка Abrams в съвременните бойни действия, като остаряването на конвенционалните западни танкови конструкции – наблюдавано на театъра на военните действия в Украйна – се явява основен фактор, наложил радикалното препроектиране на машината в рамките на програмата M1E3. Към началото на юни 2025 г. се считаше, че украинската армия е загубила 87% от своите танкове Abrams – 27 от общо 31 доставени машини са били унищожени или пленени – въпреки първоначалните очаквания на Запада, че те могат да променят хода на военните действия. През септември бе потвърдено, че украинската армия е принудена да използва танковете Abrams далеч от фронтовата линия, тъй като машините са се оказали силно уязвими за руски удари.