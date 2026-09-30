Тръмп: „Саморегулацията е много важна“ за развитието на изкуствения интелект

Американският президент Доналд Тръмп, който по принцип се противопоставя на всякакви регулаторни ограничения по отношение на развитието на изкуствения интелект, заяви по време на среща днес с ръководители на компании от сектора, че "саморегулацията е много важна", предаде Франс прес.

Тръмп посочи също, че по-късно днес ще подпише документ, с който официално ще наложи термина "суперинтелект", вместо изкуствен интелект.

Американският президент изтъкна, че срещата му с управителните директори на компаниите, занимаващи се с развитието на изкуствения интелект, е била "много продуктивна" и се е провела "в изключително приятелска обстановка".

Той заяви, че компаниите ще работят с местните общности, "особено що се отнася до центровете за данни, и ще полагат усилия, за да задоволят техните нужди".