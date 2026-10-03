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Кола се вряза в минувачи в Австралия, има поне 9 ранени

Сред тежко пострадалите има и деца

03.10.2026 | 06:53 ч. 8
Снимка: БГНЕС/ЕРА

Снимка: БГНЕС/ЕРА

Най-малко 9 души бяха ранени в австралийския град Нюкасъл, след като автомобил се вряза в минувачи, съобщи местната полиция.

Шофьорът на колата е бил арестуван на мястото на инцидента.

Нюкасъл е разположен на около 110 км северно от Сидни, столицата на австралийския щат Нов Южен Уелс.

Според първоначалните данни инцидентът не е свързан с тероризъм, каза говорител на полицията.

В изявление по телевизията кметът на Нюкасъл Гавин Морис заяви, че има хора, включително деца, които са тежко ранени.

Преди инцидента хиляди минувачи се били събрали по улиците на града, за да изпратят местния ръгби отбор "Нюкасъл Найтс", който трябва да участва в големия финал на Националната ръгби лига в Сидни тази неделя, съобщи австралийското радио и телевизия Ей Би Си.

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