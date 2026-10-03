САЩ изпраща още 10 000 американски военнослужещи в Близкия изток

САЩ увеличават значително военното си присъствие в Близкия изток, като около 10 000 допълнителни американски военнослужещи се насочват към региона и трябва да бъдат в бойна готовност през ноември, съобщи германският вестник BILD ("Билд").

Самолетоносачът USS Theodore Roosevelt ("Теодор Рузвелт") вече е отплавал от Сан Диего заедно със своята ударна група. Пентагонът е мобилизирал и амфибийната група USS Makin Island, която включва три десантни кораба и морски пехотинци.

Удължени са и мисиите на американски подразделения за противовъздушна отбрана и на 82-ра въздушнодесантна дивизия.

Ако вече разположените в Близкия изток самолетоносачи USS George H.W. Bush и USS George Washington останат на място, САЩ ще разполагат едновременно с три подобни групи в региона. Общият брой на американските военнослужещи тогава може да достигне около 60 000, изчисляват от редакцията.

Засега обаче не е ясно дали USS Theodore Roosevelt ще бъде трети самолетоносач, или ще замени един от вече разположените. Бившият офицер от американското военно разузнаване и експерт по Близкия изток Майкъл Прегънт коментира, че при втория вариант би ставало дума по-скоро за нормална ротация на силите.

Разгръщането идва на фона на продължаващото напрежение между Вашингтон и Техеран. BILD отбелязва, че президентът на САЩ Доналд Тръмп по-рано даде сигнали, че по време на кампанията за междинните избори за Конгрес на 3 ноември бойните действия вероятно ще останат ограничени.

В интервю за списание TIME ("Тайм") обаче Тръмп заяви, че нови американски удари срещу Иран са "възможни".

Според Прегънт увеличаването на американските сили изпраща сигнал към Техеран, че Вашингтон запазва възможността да предприеме нови военни действия.

"Това е демонстрация на сила", подчерта експертът пред изданието.