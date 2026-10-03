Киев ще изгражда насипни диги с понтонни мостове през Днепър

В Киев още от следващата седмица планират да започнат изграждането на няколко резервни съоръжения за преминаване през Днепър. Решението идва на фона на засилените руски удари по мостовете в украинската столица, съобщи УНИАН.

Министърът на Украйна по възстановяването, инфраструктурата и транспорта Николай Калашник обясни, че се подготвя

бърз вариант за свързване на левия и десния бряг при повреждане на съществуващите мостове.

Планът предвижда изграждането на насипни диги с понтонни мостове, по които движението през Днепър да може да продължи.

"Спешните решения са дига и понтонен мост, които се изграждат бързо. Тази работа вече е започнала", заяви Калашник.

По думите му в проекта ще участват министерството, Агенцията за възстановяване, военните и властите в Киев.

Изграждането на резервните съоръжения може да отнеме до три месеца.

Целта е те да осигурят поне половината от пропускателната способност на съществуващите мостове.

Калашник посочи, че средно около 600 000 автомобила преминават между двата бряга на Киев за едно денонощие. Вече са определени местата, на които ще започне строителството.

Подобни съоръжения се планират не само в Киев и не само по Днепър. Украинските власти разглеждат и други варианти - бързо изграждащи се бетонни конструкции, а в дългосрочен план и тунел под реката.

Решението идва след поредица от руски атаки срещу мостовете в украинската столица.

През последните дни ударите доведоха до пълно или частично ограничаване на движението по ключови връзки между двата бряга на Днепър.

При руска атака в събота беше повреден и Северният мост. Движението от левия към десния бряг беше преустановено заради щети по пътната настилка и тролейбусната контактна мрежа.