Барселона и Каталуния се готвят за рязко влошаване на времето

Барселона и голяма част от автономния регион Каталуния се готвят за рязко влошаване на времето и възможно образуване на т.нар. средиземноморски "миниураган".

На места се очакват над 200 литра дъжд на квадратен метър за около шест часа,

съобщи изданието El País ("Ел Паис"), позовавайки се на Гражданската защита и Метеорологичната служба на Каталуния.

Властите ограничават придвижването в 20 района на региона от 20:00 часа местно време в събота до неделя следобед. Преустановяват се и редица дейности на открито.

"Това не е шега. Останете вкъщи. Ситуацията не бива да бъде подценявана", предупреди президентът на Женералитата на Каталуния Салвадор Ия след заседание на оперативния координационен център.

Гражданската защита и Meteocat предупреждават, че обстановката може значително да се усложни, като най-силната фаза на бурите се очаква през нощта срещу неделя.

Предупрежденията обхващат крайбрежните и близките до крайбрежието райони на Барселона, Тарагона и Жирона.

На места валежите могат да надхвърлят 40 литра на квадратен метър само за половин час, а за около шест часа количествата могат да преминат 200 литра на квадратен метър.

Meteocat повиши предупреждението за интензивни валежи до максималната шеста степен на опасност в 17 района.

Гражданската защита изпраща предупреждения до мобилните телефони на населението и призова хората да избягват ненужните пътувания.

Метеорологичните модели показват възможно образуване на мезомащабна конвективна система - голяма и организирана група от гръмотевични бури, която може да остане активна в продължение на часове.

Подобна система може да предизвика изключително интензивни валежи, силни пориви на вятъра, торнада и водни смерчове. Именно това явление Салвадор Ия определи като възможен "средиземноморски миниураган".

Заради очакваното опасно време са преустановени дейности на открито, както и спортни, културни и развлекателни прояви в засегнатите райони.