Изследват как уискито отлежава в космически условия

Шотландски и японски инженери планират да изпратят уиски в космоса през 2028 г. в рамките на експеримент, който ще изследва как напитката и основните ѝ съставки се променят в условията на микрогравитация и резки температурни колебания, съобщи ДПА.

Проектът Space Puffin предвижда спътник, съдържащ малко количество уиски, да бъде изведен в орбита като част от мисия на „Спейс Екс“ за снабдяване на Международната космическа станция. След това спътникът ще бъде пуснат в самостоятелна орбита от японския модул на станцията.

Експериментът е ръководен от д-р Жил Бейле от Университета в Глазгоу. В него ще участват студенти и инженери от Шотландия и Япония, които съвместно разработват спътника, в който ще бъдат поставени миниатюрни проби от напитката и нейни основни съставки.

Целта е да се изследва дали екстремните условия в космоса могат да ускорят процесите, свързани с отлежаването на уискито. Спътникът ще обикаля Земята приблизително на всеки 90 минути, като пробите ще бъдат изложени на значителни температурни промени. Температурите извън защитената среда на космическия апарат могат да варират от около минус 150 до плюс 200 градуса по Целзий.

„Искаме да видим какъв е ефектът на космическата среда върху отлежаването на уискито“, посочва Бейле.

Вместо пълноразмерна бъчва в космоса ще бъдат изпратени течни проби, поставени в контакт с малки дървени стърготини, които ще имитират взаимодействието между уискито и дървесината при традиционното отлежаване.

Учените ще наблюдават пробите по време на петгодишната мисия, като към Земята ще бъдат предавани данни за цвета и химическия им състав. Уискито ще бъде предоставено от дестилерии в Шотландия и Япония, които все още не са избрани.

Според учените по-интензивното взаимодействие между дървесината и течността в условията на космоса може да ускори процеса на отлежаване и да доведе до уиски с по-силно изразен характер и по-сложен вкусов профил.

Проектът има и по-широка научна цел. Екипът ще изследва как химични процеси могат да бъдат извършвани в орбита - знания, които могат да бъдат приложени при разработването на бъдещи орбитални фабрики за производство на молекули за лекарства и други вещества, чието създаване на Земята е трудно.

Експериментът ще демонстрира и как етанолът може да бъде извличан в орбита. Етанолът е важен компонент при производството на редица лекарства и други химически продукти.

Уиски вече е било изпращано в космоса като част от научни експерименти, но досега пробите са оставали в Международната космическа станция, където условията са контролирани. Новият проект ще постави пробите в отделен спътник, извън защитената среда на станцията.

Въпреки че Space Puffin няма да бъде върнат на Земята след края на мисията, Бейле се надява в бъдеще да бъде разработена система за изпращане на по-големи количества уиски в орбита и връщането им след приключване на процеса на отлежаване.

„Много бихме искали да изпратим в космоса цялостна система за производство на уиски, включваща пълноразмерна бъчва“, каза Бейле. По думите му е възможно в рамките на следващите три до пет години на Земята да бъде върнат около литър уиски, отлежавало в космоса, допълва още ДПА.

(БТА)