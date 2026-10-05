"Варшавския водопроводчик": Серийният убиец с най-дългия списък от жертви в Полша, а може би и в Европа

"Ако не беше спрян, можеше да продължи да убива още дълго, но е загубил самообладание" - това казва полицай, разследваща случая на сериен убиец- водопроводчик от Варшава. Вероятно става дума за най-мрачната поредица от убийства, извършени от един човек в Полша.

Ако някога бъде заснет криминален сериал за Михал П., той може да започне с тази сцена: Късно вечерта на 23 февруари 2025 г. възрастна жена от жилищен блок във варшавския квартал "Кабати" се обажда на горещата линия на голяма полска банка. Въпреки необичайния час, тя иска да смени ПИН кода на кредитната си карта.

Процедурата преминава успешно, генерира се нов код, но разговорът не прекъсва. Служителят на банката от другата страна на линията чува ужасяваща сцена.

"Записано е убийство - възрастна жена бива удушена", разказва полицайка, запозната със случая, пред wyborcza.pl.

Едва след миг убиецът осъзнава, че жертвата е оставила телефона си включен, и прекъсва връзката. След това се опитва да избяга, но е твърде късно. Полицията, повикана от банковия служител, го открива на балкона на жилищна сграда, точно под апартамента на жертвата.

Арестуваният е 43-годишният Михал П. - съпруг и баща, който вече не живеел със семейството си

Издържал се като водопроводчик, но бил пристрастен към хазарта и наркотиците. По време на ареста е бил под въздействието на упойващи вещества.

Мъжът е задържан под стража и остава в ареста и до днес. През февруари тази година той беше обвинен в убийството на шест жени и в извършването на грабеж спрямо седма жертва, която е починала по време на нападението. Към момента все още не е внесен обвинителен акт, а според наличната информация това няма да се случи скоро, тъй като разследването по случая продължава - предстои да бъдат проучени обстоятелствата около смъртта на десетки възрастни хора, която първоначално е била счетена за настъпила по естествени причини.

"Това може да се окаже сериен убиец с най-дългия списък от жертви в Полша, а може би дори в Европа"

Екип ъм Отдела за борба с тероризма и убийствата в Столичната полиция на Варшава работи по този изключително сложен случай.

"Полицаите извършват редица процесуални и оперативни действия, като същевременно се изисква и мащабна аналитична работа", споделя служителка, ангажирана с разследването.

Работата наистина изисква прецизност. Полицаите събират всички документи, свързани със смъртта на възрастни хора, живели сами и починали във Варшава през последните години. Обикновено смъртта на възрастен човек в собствения му дом - често в любимия му фотьойл - не буди подозрения. Семейството се отказва от аутопсия, а ако контактите с починалия са били редки, близките може дори да не разберат, че от жилището липсват вещи.

Въпреки това, при всеки случай на смърт извън болнично заведение задължително се съставя полицейски протокол. В момента разследващите преглеждат тези материали и проверяват дали те могат да бъдат свързани с престъпната дейност на Михал П.

"Може да става дума дори за открехнат прозорец в разгара на зимата. Възрастните хора обикновено държат прозорците си плътно затворени, но извършителят ги е оставял открехнати, за да не може миризмата на разлагащи се тела да привлече вниманието на съседите", казва разследващият.

Откъде идва тази педантичност и склонността към връщане към стари случаи?

В телефона на Михал П. са открити 75 000 снимки, включително на предмети, откраднати от домовете на възрастни жени.

Това е огромно количество. Не всички предмети са принадлежали на вече идентифицираните жертви. Това подсказва, че Михал П. е действал и по-рано.

На пръв поглед невзрачният 43-годишен мъж е работил като водопроводчик. Това е вдъхвало доверие и жителите са си предавали номера му един на друг. Но докато е поправял кранове или е отпушвал запушени тръби, той е набелязвал и жертви: избирал е жени, живеещи сами, у които е виждал ценни вещи.

"Той е успявал да създаде добър контакт и да вдъхне доверие", казва разследващият.

Михал П. е поддържал дълготрайни отношения с някои от възрастните хора. Канели са го на кафе или сладкиш, а една от възрастните жени дори му е дала пари назаем. Тя е оцеляла и е разказала на полицията за тези посещения, по време на които той ѝ разказвал за семейните си проблеми.

Други клиенти на водопроводчика нямали такъв късмет. След като посещавал домовете им за ремонт, Михал П. се връщал на мястото под измислени предлози и убивал възрастни жени. Той носел раница за "черната си работа", в която имал ръкавици, сиво тиксо и пластмасови връзки за завързване на жертвите.

Обикновено той завързвал възрастните жени и заплашвал да ги убие, ако не кажат къде държат ценностите си. После изпълнявал заплахата, дори и те да му разкривали къде са парите - задушавал ги с торба за боклук, възглавница или по друг начин. Когато си тръгвал, винаги заключвал вратата след себе си, което предотвратявало и подозренията на близките, откриващи мъртвите жени.

Първоначално убиецът внимавал да не оставя следи. С течение на времето обаче вероятно се е почувствал безнаказан и е развил състояние, което полицейският профилист, анализирал случая на Михал П., описва като "дезинхибиция" (загуба на задръжки). Това психологическо понятие означава загуба на самоконтрол и лоша преценка на риска.

Водопроводчикът спрял да премахва връзките от жертвите си. Докато преди старателно заличавал следите с химикали, след едно от последните убийства просто напръскал мястото с "Domestos".

В апартамента на улица "Вонвозова" той оставил множество следи: биологични, отпечатъци и следи от обувки.

Колко дълго е действал "Убиецът водопроводчик"?

Към момента полицията и прокуратурата разполагат с неоспорими доказателства за участието на Михал П. в шест убийства, включително едно двойно убийство и нападение, довело до смъртта на друга възрастна жена.

Той невинаги действал сам. На 23 февруари 2025 г. - деня на убийството на ул. "Вонвозова" - снахата открива тялото на свекърва си (която е отишла да посети) в апартамента ѝ на ул. "Кшячя Тройдена" в квартал "Охота". От жилището били изчезнали и картини, поради което е било невъзможно веднага да се установи дали смъртта е настъпила по естествен път.

Полицията свързала тези случаи със смъртта на друга възрастна жена, настъпила седмица по-рано - през нощта срещу 16 февруари на ул. "Франчишканска" в квартал "Нов град". Тялото ѝ е открито от нейна братовчедка.

Според наличната към момента полицейска информация, Михал П. е извършил убийствата на улиците "Франчишканска" и "Вонвозова" сам.

Първият му съучастник, 33-годишният украински гражданин Тарас Х., е арестуван почти веднага след залавянето на Михал П. на ул. "Вонвозова". За задържането му са изпратени полицейски части за борба с тероризма. Двамата мъже са живеели заедно от няколко месеца в жилищна сграда на ул. "Ходецка" в квартал "Брудно", в близост до полицейски участък.

Според прокуратурата Тарас Х. е съдействал на Михал П. при убийството на ул. "Кшячя Тройдена". Той също така е пристигнал в апартамента на ул. "Франчишканска" след извършване на убийството, където е помогнал за изнасянето на откраднатите вещи. Престъпниците са задигали всичко, което са сметнали за ценно: прибори за хранене, бижута, грамофонни плочи, както и картини от стените. В единия от случаите са откраднали дизайнерски чанти от възрастна жена (включително модел на "Balenciaga"), а в друг - кредитна карта, издадена от шведска банка. Плячката е била толкова обемна, че са я изнасяли от апартаментите в чанти и куфари. Именно затова Михал П. се е нуждаел от помощ.

Няколко дни преди нападението на ул. "Тройдена", Михал П. и Тарас Х. съвместно нападат г-жа Барбара - невролог, работила в болницата на ул. "Нововейска" и живееща сама на ул. "Прушковска".

"Канех я от време на време на кафе, защото беше много самотна и никой близък не я посещаваше. Синът на моя приятелка понякога ѝ носеше продукти", спомня си нейна съседка.

Съседите били уговорили жената от партера да се обажда на 80-годишната Барбара, ако непознат влезе във входа. На 17 февруари преди обяд - деня на смъртта ѝ - някой позвънил на домофона, представяйки се за служител на домоуправлението.

"Излязох от апартамента си, за да видя кой е. По стълбите се качваха двама мъже - единият нисък, другият висок. По-ниският влезе в жилището ми и се насочи към банята. Твърдяха, че трябва да отстранят ВиК повреда. Казаха, че ще се върнат при мен, след като проверят апартаментите на горните етажи", разказва съседката. Тя добавя, че мъжът говорел на полски.

Когато се обадила на г-жа Барбара, за да я предупреди, че непознати се качват нагоре, тя чула отговора: "Вече са тук, не се притеснявай".

"Малко след това тя почина. Учудих се, че ги е пуснала вътре. Обикновено не отваряше вратата на непознати, но те твърдяха, че са от домоуправлението. Може би това ѝ е вдъхнало доверие? Но на входа на сградата нямаше съобщение, че се извършва ремонт", разказва един от живущите на улица "Прушковска".

По случая от улица "Прушковска" на Михал П. и Тарас Х. са повдигнати обвинения единствено за грабеж. Аутопсията разкрива, че възрастната лекарка е починала от инфаркт - вероятно след като водопроводчиците са разкрили истинските си намерения.

Още жертви на "водопроводчика убиец"

Полицията продължи издирването, като прегледа регистрите за смъртни случаи сред възрастни хора. Това не е лесна задача, тъй като телата често се кремират, а при съмнения за естествена смърт - дори в жилище - никой не съхранява доказателствата особено старателно. Въпреки това прокурорът и семейството се споразумяха за ексхумация на една от жените девет месеца след смъртта ѝ, което осигури допълнителни доказателства.

Благодарение на усърдната работа на разследващите, прокуратурата повдигна обвинения и за други убийства. През декември 2024 г. Михал П. убива две сестри, живеещи заедно на улица "Гжибовска", а през януари 2025 г. - самотна жена в апартамент на булевард "Йоан Павел II". Твърди се, че в тези престъпления му е помагал друг украинец - Игор Х. Този мъж е задържан едва през ноември 2025 г., почти година след разкриването на първите убийства.

Вероятно мъжете са се запознали с Михал П. в сенчестия свят на нелегалните хазартни автомати. Известно е, че Михал П. е прекарвал много време там и именно за хазарт са му били нужни парите от грабежите.

Полицията обвинява и двамата украинци в съучастие в убийствата, но защитните им тези се различават. Тарас Х. признава вината си, но обяснява, че - поне в случая с първата жертва - не е имал намерение да я убива, а единствено да ограби възрастната жена.

Игор Х. от своя страна отрича каквото и да е участие в убийствата.

И тримата в момента са под стража. Четвъртият обвиняем - за укриване на крадени вещи - е полякът Ярослав О. По молба на Михал П. той е предлагал крадените вещи за продажба. Те са били откривани в заложни къщи из цяла Варшава. Те също така са продали част от плячката на битака "Коло". Срещу Ярослав О. ще бъде повдигнато обвинение за укриване на крадени вещи, като той ще остане на свобода под гаранция.

Самият Михал П. не сътрудничи особено добре на разследващите.

"Държи се така, сякаш има психопатична личност и е лишен от висши чувства и емоции", споделя източник, запознат със случая.

Разследването продължава и е възможно да се установи връзка с още смъртни случаи на възрастни хора. Полицията все още има много въпроси. Защо Михал П. се съгласява на огледи на място само в някои случаи, а в други отказва? Защо е спрял да заличава следите си? И накрая - колко точно са жертвите? От разследващите научавам, че се проверяват още десетки смъртни случаи на възрастни хора. Не е ясно в колко от тях разследването ще открие доказателства, уличаващи Михал П.

Неофициално се говори, че това може да се окаже най-дългата серия от убийства в историята на полското наказателно право. Павел Т., известен с прякора "Скорпиона", е осъден за девет убийства през 80-те години, а Зджислав Мархвицки, наричан "Вампирът от Заглембие" е осъден за убийството на 14 жени през 70-те години (макар че по този случай съществуват сериозни съмнения).