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Евакуация на летището в Щутгарт заради полицейска операция

Въздушният трафик е временно преустановен

06.10.2026 | 07:08 ч. 3
Снимка БГНЕС

Снимка БГНЕС

Въздушният трафик на летището в Щутгарт беше временно преустановен поради полицейска операция, предаде ДПА. 

Терминалите бяха временно евакуирани в ранния следобед, а пристигащите и заминаващите полети бяха временно спрени, според федералната полиция и летището в Щутгарт, предаде БТА. 

След претърсване на засегнатата зона полицията заяви, че няма заплаха за сигурността.

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Въздушният трафик се възобновява постепенно, а пунктовете за проверка на пътниците отново отварят.

Говорител на федералната полиция заяви, че евакуацията на зоната за сигурност означава, че всички пътници ще трябва да преминат отново през проверка по сигурнността и че това може и да отнеме няколко часа, докато ситуацията се нормализира. 
 

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