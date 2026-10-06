Евакуираха самолет на Air Serbia в Сплит след сигнал за бомба

Хърватската полиция не е открила взривно устройство в самолет на Air Serbia, който беше претърсен, след като 75-годишен пътник на полет от Сплит до Белград заявил, че на борда има бомба, съобщиха хърватски медии.

Полицията е започнала разследване срещу 75-годишния мъж за подаване на фалшив сигнал. Преди излитането той заявил на екипажа, че в самолета има бомба, а след това уточнил, че се шегува.

Пътниците на самолета на Air Serbia били евакуирани, а полицията претърсила самолета, пътниците и багажа.

Вместо в 15:20 часа самолетът излетял от Сплит за Белград почти три часа и половина по-късно. На борда имало 157 пътници и шестима членове на екипажа.