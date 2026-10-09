Ердоган откри високоскоростна жп линия до българската граница и лично подкара влака

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган откри на церемония днес нов жп участък от високоскоростна линия, свързваща Истанбул с българската граница, след което пусна в експлоатация железния път, като лично подкара влака, съобщи БТА.

В речта си на откриването той посочи, че с въвеждането в експлоатация на железопътната линия между Истанбул и Капъкуле, която е предназначена както за товарни, така и за пътнически превози, времето за пътуване ще бъде намалено от 4,5 на 1,5 часа при пътническите влакове, а капацитетът ще се увеличи приблизително четири пъти.

„Днес откриваме много важна инвестиция. Това е един от нашите проекти, който ще добави нова визия към страната ни. Участъкът Черкезкьой – Капъкуле, който е най-важният и най-дългият от високоскоростната железопътна линия между Истанбул и Капъкуле, е важен стратегически проект“, заяви Ердоган на церемонията на гарата за високоскоростни влакове в Бабаески, окръг Къркларели.

Речта на Ердоган бе предавана на живо в социалните медии.

В началото на изказването Ердоган изказа специална благодарност на еврокомисаря по разширяването Марта Кос, която присъстваше на церемонията.

„Благодаря на Марта Кос, комисар на Европейския съюз по разширяването, че споделя нашето вълнение“, каза той.

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Строежът на линията, който започна през 2019 г., се извършва със съвместно финансиране от Турция и ЕС.

Турският президент посочи, че с влизането на проекта в експлоатация броят на градовете, обслужвани директно от високоскоростни влакове, се увелава от 11 на 14.

„Тази линия ще бъде жизненоважна артерия, свързваща производството на Анадола с европейските пазари, гръбнак, ускоряващ постигането на експортните цели на Турция. Тя ще има много значителен принос за икономиката на Тракия и Турция. Не можем да ограничим значението на линията Халкалъ – Капъкуле само до Тракия. Ние укрепваме връзката на коридора, простиращ се към Европа. Транспортните инвестиции са сред инвестициите, които тласкат Турция към нова ера. Надяваме се търговията и туризмът да станат още по-оживени. Нашият проект не само ще обедини сърцата и градовете, но и ще допринесе много значително за развитието на икономиката на Тракия и Турция“, заяви Ердоган.

По думите на турския президент с въвеждането в експлоатация на новата линия годишният капацитет за превоз на пътници ще нарасне от 600 000 на 3 милиона души, а годишният товарен капацитет – от 1,5 милиона на 9,5 милиона тона. Това означава, че транспортът ще бъде по-бърз, логистиката ще се засили, а търговията и туризмът ще станат още по-оживени, обобщи той.

„Увеличаваме железопътния си капацитет при Капъкуле, който е вратата на Турция към Европа. Увеличаваме броя на коловозите в района на гарата от 23 на 42, а общата дължина на коловозите – от 15 675 метра на 51 000 метра. Като част от проекта изграждаме нови гарови сгради в Бабаески, Люлебургаз и Бююкаръштъран. Възобновяваме сградите на гарите в Капъкуле и Одрин, сградата на товарната гара и работилницата за поддръжка на локомотиви. По този начин трансформираме не само главната линия, но и всички елементи на линията в модерна и здрава конструкция“, изтъкна още Ердоган.

След прерязването на лентата турският президент подкара първи влаковата композиция от Бабаески към Одрин.

На церемонията по откриването на железопътния участък Черкезкьой – Капъкуле България бе представена от посланика ни в Анкара Ангел Чолаков, генералния консул на България в Одрин Радослава Кафеджийска и консула в Одрин Петър Арабаджиев.