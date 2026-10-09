Тръмп мълчи за плана на Пентагона за екзекуция на живо, ООН го нарече „отвратителен“

Президентът на САЩ Доналд Тръмп не коментира публично плана на Пентагона да излъчва на живо екзекуцията на бивш военен, убил 13 души във военната база „Форт Худ“ през 2009 г, предаде Ройтерс.

В изказване на проява днес в Белия дом Тръмп каза, че бившият военен психиатър Нидал Хасан ще бъде екзекутиран чрез разстрел. Той обаче не коментира плана екзекуцията да бъде излъчвана на живо, обявен снощи от министъра на отбраната Пийт Хегсет.

Тръмп, който вече одобри изпълнението на екзекуцията, заяви в сряда на митинг в Тексас, че „ще въздадем окончателно правосъдие на един зъл убиец“.

Белият дом отклони всички въпроси по темата към Пентагона.

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс няма да гледа екзекуцията

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс каза, че не знае за плана на Пентагона да излъчи екзекуцията на живо и добави, че ако това се случи, той не възнамерява гледа живото предаване.

Критиките

Някои законодатели от Републиканската партия и консервативни политически стратези разкритикуваха решението. Сенаторът републиканец от Северна Каролина Том Тилис нарече идеята „повече от отвратителна“ в публикация в социалните мрежи.

„Публичните екзекуции са нещо, което правят репресивни диктатури като Иран и Афганистан“, заяви сенаторът, който често критикува Тръмп. „Това не бива да се случва в Америка“, добави той.

Очаква се Хасан да стане първият човек, екзекутиран в САЩ чрез разстрел от 1945 г. насам. Екзекуцията е насрочена за 3 декември.

ООН междувременно нарече плана за излъчване на екзекуцията на живо „отвратителен“ и заяви, че е възможно той да е в нарушение на забраната за изтезания.

„Този тип публични екзекуции, които сме виждали в някои страни, независимо дали са Иран или Афганистан, може да представляват форма на жестоко, нечовешко или унизително отношение или наказание“, заяви говорителят на ООН Стефан Дюжарик на редовен брифинг в Ню Йорк.

„Излъчването ѝ на живо е равносилно на това тя да е публична и е възможно да е в нарушение на забраната за изтезания“, каза той. „Едно правителство, което екзекутира някого публично или пред камери на живо, честно казано е отвратително“, добави Дюжарик.