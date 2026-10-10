Европейците предпочитат да пътуват близо до дома, но харчат повече за почивки в чужбина

Жителите на ЕС са осъществили 1,20 милиарда лични и служебни пътувания през 2025 г., което е ръст от 1,4% спрямо 2024 г. (увеличение със 17 милиона). Вътрешните пътувания съставляват 85% от всички пътувания в Гърция през 2025 г. – един от най-високите дялове в Европейския съюз според данни, публикувани от Евростат. По-високи дялове са отчетени единствено в Румъния (89%) и Испания (87%), докато Франция и Португалия са на същото ниво като Гърция (85%), пише гръцкото издание To Vima. В рамките на целия съюз жителите на ЕС са направили 1,20 милиарда лични и служебни пътувания през 2025 г., което представлява увеличение с 1,4% спрямо 2024 г. (със 17 милиона повече). От тях 848 милиона са били вътрешни (70%), а 264 милиона – до друга държава от ЕС (22%), което означава, че 92% от всички пътувания са се осъществили в рамките на ЕС. Останалите 8% са били до дестинации извън ЕС, като по-малко от половината от тях са били извън Европа. Люксембург е с най-нисък дял на вътрешните пътувания – 5%, следван от Белгия (29%) и Малта (32%).

Данните за разходите обаче показват различна картина.

Въпреки че вътрешните пътувания превъзхождат по брой пътуванията в чужбина, жителите на ЕС са похарчили повече за пътувания извън страната си: 379,4 милиарда евро спрямо 266,2 милиарда евро за вътрешни пътувания. При вътрешните пътувания разходите за настаняване (34%, 90,3 милиарда евро) и транспорт (21%, 56,0 милиарда евро) формират повече от половината от общите разходи. При пътуванията в чужбина жителите са похарчили повече и за двете пера: настаняване (35%, 131,3 милиарда евро) и транспорт (32%, 121,5 милиарда евро).