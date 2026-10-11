Мъск подкрепи Тръмп за смяната на Зеленски

Американският милиардер и биснесмен Илон Мъск се съгласи с публичните призиви на американския президент Доналд Тръмп за смяна на държавното ръководство в Киев. Той обяви това във Facebook.

„Съгласен съм. Време е Украйна да си намери нов лидер“, написа Мъск във Facebook.

Повод за изявлението му станаха думите на Тръмп, който обяви вчера, че Украйна трябва да проведе президентски избори и да избере нов държавен глава. По думите на американския президент Киев се нуждае от „нов лидер, който да е в състояние да сключи сделка“ и да прекрати военния конфликт с Русия. Според Тръмп настоящият президент Володимир Зеленски е имал тази възможност, но не се е възползвал от нея.

Изявленията на Тръмп и подкрепата от страна на Мъск идват на фона на засилващото се напрежение между Вашингтон и Киев след решението на САЩ временно да замразят част от санкциите върху руското дизелово гориво.