Във Виена раздават вода на собствениците на кучета, да отмиват следите им от дърветата

В гъсто застроения виенски район „Нойбау“ живеят около 600 кучета, които ежедневно се облекчават по улиците. Но това, което за животните е естествен начин на общуване, причинява стрес на градските дървета, пише АПА в репортаж от австрийската столица.

Затова в района е създаден проектът „Красива разходка“ (Schönes Gassi). От понеделник, освен вече утвърдената практика за използване на торбички за кучешки изпражнения, собствениците на кучета ще могат да получат безплатно от районната администрация бутилка за вода, с която да отмиват урината.

Урината на животните разяжда кората на дърветата, отслабва защитния ѝ слой и може да позволи проникването на болестотворни микроорганизми или гъбички в ствола, обясняват пред АПА инициаторите на проекта. Това може да доведе до гниене, а в най-лошия случай – до нарушаване на устойчивостта на дърветата.

През последните десет години в „Нойбау“ са засадени около 200 нови дървета, като всяко от тях е важно за осигуряването на сянка, охлаждането на градската среда и поддържането на приятен микроклимат. Както младите, така и вече израсналите дървета, а също и всички зелени площи се нуждаят от защита. Затова съвместно с местната гражданска инициатива Grätzllabor Neubau е разработен проектът „Красива разходка“.

„Погрешно е схващането, че кучетата трябва да вдигат крак и да маркират територията си безброй пъти по време на всяка разходка. Те спокойно могат да се научат къде им е позволено да се облекчават и къде не. Това не е ограничаване на тяхното благосъстояние, а въпрос на навици и възпитание“, каза инструкторката по обучение на кучета Кони Шпорер.

Методът с бутилката вече се прилага в Испания, Япония, Италия и Швейцария. Собствениците на кучета носят със себе си малка бутилка с чешмяна вода и разреждат урината на домашния си любимец веднага след като той се облекчи. Прясната урина се смесва много добре с вода, а разреждането значително намалява концентрацията на амоняк и други вредни вещества.

„Виена не е нужно да бъде град, пълен със забрани за кучета, нито да е град, в който те могат да уринират навсякъде. Това, от което се нуждаем, са съобразяване с околните, информираност и достатъчно подходящи места, където кучетата да могат да се облекчават“, обясни Шпорер.

Освен че допринася за опазването на дърветата, инициативата ще помогне и за намаляване на неприятните миризми по улиците и алеите на града, пояснява АПА.