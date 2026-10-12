Ураганът "Саймън“ удари крайбрежието на Мексико с близо 200 км/ч (СНИМКИ/ВИДЕО)

В неделя ураганът "Саймън“ връхлетя тихоокеанското крайбрежие на Мексико като буря от трета категория. Най-силните ветрове и дъждове удариха населението, живеещо между планината Сиера Мадре и океана, съобщава АР.
Центърът на урагана се движеше успоредно на брега, приближавайки се към района на Пуерто Ваярта, където се очакваше най-разрушителните ветрове и валежи да ударят около полунощ и да продължат до сутринта в понеделник.
@eveelinpg #HuracanSimon #11-Octubre-2026 #PuntaPerula🌪️🚨🌊🌀🙏🏼 ♬ sonido original - “Tour’s Piolin” Punta Perula
Според Националния център за ураганите на САЩ в Маями, скоростта на постоянните ветрове е спаднала в неделя до 195 км/ч (120 мили в час), но въпреки това се очакваше бурята да остане опасна.
Това не са добри новини за хората в Пуерто Ваярта и околностите – популярна туристическа дестинация в щата Халиско. Във вътрешността на страната и по високите части над курортните зони много мексиканци живеят в селища, чиито домове може да не издържат на стихията.
@fierce.fearless.travels Calm before the storm. Shutting the city down at 5pm. Water shut off at 6pm. 😬 wish us luck!! #mexico #hurricane #livingabroad #weather #hurricaneseason ♬ original sound - Ember | Life in Mexico
Към следобеда в неделя бурята "Саймън“ се движеше на северозапад със скорост около 7 км/ч, намирайки се на около 75 километра южно от Кабо Кориентес. Старши специалистът от центъра за урагани Филип Папин заяви, че именно този най-западен край на континенталната част на Мексико е районът, който най-вероятно ще понесе директен удар от бурята. Кабо Кориентес се намира в южния край на Баия де Бандерас – широкия залив, към който е обърнат Пуерто Ваярта с изглед към Тихия океан.
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@eveelinpg #PuntaPerula #HuracanSimon #PuntaPerula🌪️🚨🌊🌀🙏🏼 ♬ sonido original - “Tour’s Piolin” Punta Perula