В Турция цигари вече ще се купуват само с лична карта

С цел да се предотврати продажбата на цигари и тютюневи изделия на лица под 18 години и да се ограничи тютюнопушенето сред младите в Турция ще се въведе търговски контрол чрез представяне на лична карта от страна на клиентите, съобщиха турски медии.

„Регламентът, чиято цел е да предотврати продажбата на цигари на деца под 18 години, е готов“, съобщи министърът на здравеопазването Кемал Мемишоглу, цитиран от вестник „Тюркийе“.

„Да не забравяме – борбата срещу тютюна е борба на всички нас. Гражданите ни могат да бъдат спокойни“, заяви още министърът.

С новата разпоредба, която предстои да бъде внесена в Националното събрание на Турция (Меджлиса), продажбите на цигари занапред ще се извършват с предоставяне на документ, съдържащ единен идентификационен граждански номер (TC kimlik numarası).

В изявлението си относно наредбата министърът на здравеопазването Кемал Мемишоглу акцентира върху значението на борбата с тютюневите изделия, като заяви, че „щетите, които тютюневите изделия нанасят на нашия организъм, не са просто въпрос личен избор, а и на съвместна отговорност, която носим като общество“.

„Разбирам въпросителните относно нашите изявления. Гражданите ни могат да бъдат спокойни – нашият приоритет е да предотвратим продажбата на тютюневи изделия на деца под 18 години чрез потвърждаване на възрастта им и да ги защитим от вредното им въздействие. В тази връзка оценяваме всички възможности, включително електронни системи, които зачитат поверителността, защитават личните данни и осигуряват лекота на прилагане. Рамката на новия ни законопроект и нормативна уредба се изготвя точно с тази цел“, допълва още министърът.

Той заяви, че с новите мерки се предвижда и да се сложи край на пушенето, нарушаващо правото на гражданите на чист въздух. „Наясно сме и с оправданата чувствителност, и с правото на чист въздух на милионите наши съграждани, които не пушат. Продължаваме работата си по отстраняване на неудобствата, преживявани в обществените пространства“, подчерта той.

(БТА)