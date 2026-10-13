Роботи ще зареждат рафтове в Дания следващата година

Обучението им започна през юни, като човешки оператори насочваха движенията им. Най-голямата верига за търговия на дребно в Дания изпробва роботи, които се обучават да зареждат рафтовете в супермаркетите, с цел да се намали времето, което служителите отделят за повтарящи се задачи, и да се подобри обслужването на клиентите, пише To Vima.

Автоматизацията постепенно навлиза в супермаркетите

Датската компания Salling Group тества хуманоидни роботи за зареждане на рафтове. Пилотната програма се провежда в магазин от веригата Føtex близо до Копенхаген, с цел машините да поемат самостоятелно някои задачи в началото на 2027 г.

Според Euronews роботите Hive са разработени от датския стартъп Hive Robots и произведени от китайската компания Unitree. Обучението им е започнало през юни, като човешки оператори са насочвали движенията им, за да могат системите с изкуствен интелект да се научат да боравят с различни продукти.

Целта е роботите да могат самостоятелно да зареждат рафтовете до началото на 2027 г., като поемат основно нощните смени, когато магазините са затворени за посетители. Инициативата е свързана със стремежа на Salling Group да съкрати времето, необходимо за зареждане на стоки. Според Føtex служителите отделят между 40% и 50% от работното си време за подреждане на продукти по рафтовете. Прехвърлянето на част от тази работа към роботи би позволило на персонала да се съсредоточи повече върху обслужването на клиенти, вместо върху повтарящи се ръчни задачи. На по-късен етап машините биха могли да проверяват сроковете на годност, да откриват празни рафтове и да идентифицират продукти, поставени на неправилно място, съобщава "Труд".

Пречките пред пълната автоматизация

Въпреки потенциала на технологията, роботите все още се движат по-бавно от хората и се нуждаят от строг надзор. Поради това пълноценното им използване остава предизвикателство. Същевременно датското законодателство ще трябва да бъде адаптирано, преди да им бъде разрешено да работят самостоятелно сред клиентите. Поради тази причина първият етап се фокусира върху задачи, изпълнявани през нощта и в зони, където няма купувачи. Изпитанието е част от по-широката стратегия на Salling Group – компания, управляваща над 2000 магазина в шест европейски държави – за използване на изкуствен интелект и роботика в дейността на търговските обекти.