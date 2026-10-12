Лудост: Рекламират балони със заразен въздух в Турция

Разпространена в социалните мрежи в Турция реклама на балони, в които се заявява, че „съдържат въздух, издишан от заразен пациент“, предизвикаха реакция сред институции и експерти, съобщават турски медии.

Рекламата, насочена към придобиване на фалшиви болнични листове чрез „самозаразяване“, се разпространява чрез онлайн обяви, предлагащи „дихателни балони от болен човек“ срещу сумата от едва 50 турски лири (0,90 евро), съобщава информационният сайт „Хабер 7“.

В интернет платформа за вещи втора употреба и из социални мрежи се появили скандални обяви с описания като: "Една седмица гарантирано амбулаторно или домашно лечение – не е коронавирус, а обикновено заболяване", описва случая медията.

Целта на тези „продукти“ е да бъдат използвани за манипулиране на медицински изследвания с цел фалшиво доказване на заболяване и извънреден отпуск от работа по здравословни причини.

Главният експерт по социална сигурност Иса Каракаш предупреди по повод разразилия се скандал, че са възможни тежки правни и финансови последици за нарушителите.

„Социалноосигурителната институция на Турция (SGK) следи за подобни злоупотреби. Сумите, изплатени като обезщетения за временна нетрудоспособност въз основа на фалшиви документи, ще бъдат събирани обратно от служителите заедно с начислените лихви“, заяви Каракаш.

Той предупреди също, че използването на неверни данни или фалшиви медицински документи пред работодателя представлява нарушаване на трудовата дисциплина и доверие, което дава законно право на фирмите да прекратят трудовия договор на служителя без предизвестие и без право на обезщетение.

Авторите на подобни онлайн обяви и лицата, които се опитват да получат неправомерни облаги чрез измама, са изправени пред сериозни наказателни преследвания за измама с обществени средства и застрашаване на общественото здраве, добавя още той.

Експерти припомнят, че подобен прецедент с подвеждаща реклама в Турция е имало и през 2024 г. и призовават компетентните органи за незабавни и строги проверки срещу дигиталните платформи, позволяващи разпространението на аналогични опасни и заблуждаващи инициативи.

(БТА)