Ученик загина, а 24 души бяха ранени в Израел при взрив по време на екскурзия на боеприпас, на който ученици се натъкнали по време на екскурзия в Израел

Гимназист загина при експлозия по време на ученическа екскурзия в Северен Израел. Ранени са 24 души, сред които учители и ученици. Взривът е станал близо до границата с Ливан. В района има неексплодирали боеприпаси, останали от войната с „Хизбула“, предаде Франс прес.

Според местната община група

ученици и учители от религиозна гимназия, които били на поход

в близост до Неот Мордехай, се натъкнали на невзривен боеприпас, предаде БТА.

Министерството на образованието определи случилото се като „изключително сериозен инцидент“. Премиерът Бенямин Нетаняху, който води предизборна кампания за парламентарните избори на 27 октомври, прекъсна медийна изява, за да се информира за трагичния инцидент.

В края на деня канцеларията му съобщи, че той е посетил ранени в експлозията, настанени в болница Хайфа.

„Споделям дълбоката скръб на семейството на момчето, което загуби живота си при експлозията по време на тази екскурзия, както и пожелавам бързо и пълно възстановяване на всички ранени“, написа в Екс министърът на отбраната Израел Кац.

Ръководителят на израелската дипломация Гидеон Саар уточни в същата социална мрежа, че

загиналият младеж е бил на 15 години и определи случилото се като „ужасна трагедия“

Сред ранените има двама 14-годишни младежи, получили тежки наранявания от шрапнели по цялото тяло, съобщи „Маген Давид Адом“ - израелският еквивалент на Червения кръст. Пострадали са и двама възрастни на около 50 години.

Началникът на полицията Дани Леви заяви, че експлозията е била причинена от „неексплодирал боеприпас на ливанското ислямистко движение „Хизбула“, останал отпреди три години“. Той оцени на „90 процента вероятността“ боеприпасът да е бил част от касетъчна бомба.

Касетъчните боеприпаси са предназначени да разпръскват десетки малки взривни заряди. Освен че поразяват голяма площ, част от тези заряди не се взривяват при удара и могат да причиняват жертви дълго след края на бойните действия.

Според Меир Елияху, полицейски командир в Северния окръг на Израел, боеприпасът е експлодирал в ръцете на ученика, отнемайки живота му.