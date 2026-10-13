Спасиха жена, паднала от круизен кораб

Гръцката брегова охрана спаси жена, паднала от круизен кораб в района на остров Закинтос, съобщава електронното издание на гръцкия в. "Прото тема".

44-годишната жена е паднала зад борда на туристически круизен кораб в ранните сутрешни часове на петък, 9 октомври. Веднага след подаването на сигнал към гръцките власти, е започнала акция по издирването й. Участвали са няколко кораба и хеликоптер на военновъздушните сили, предаде БТА.

Ден по-късно, в ранните сутрешни часове на 10 октомври, жената е била открита на 72 морски мили югозападно от остров Закинтос. Тя е била със спасителен пояс и в съзнание.

За момента не са ясни обстоятелствата, при които жената е паднала от круизния кораб. Тя е гражданин на Салвадор, а корабът е плавал под флага на Бахамите.