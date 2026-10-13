Оперират Папа Лъв Четиринадесети днес от белодробен тумор

Папа Лъв Четиринадесети постъпва днес в римската многопрофилна болница „Джемели“ за операция за отстраняване на белодробен възел или нодул, предадоха световните агенции. Според експерти този род операция крие малко рискове.

Папата ще бъде приет сутринта. Това за него ще бъде първа хоспитализация, откакто оглави църквата през май миналата година.

В неделя Лъв Четиринадесети лично обяви, че лекарите са му открили белодробно образувание по време на наскорошен преглед, че то е било локализирано и в много ранен стадий и че според медиците трябва да бъде отстранено по оперативен път.

Възстановяването на папата се очаква да продължи около седмица.

В клиниката „Джемели“ папата ще бъде настанен в специален апартамент на последния етаж, оборудван с малък параклис, кухня и заседателна зала, в която ще се събира лекарски консилиум.

Папа Лъв Четиринадесети досега показваше добра форма. Той е почитател на спорта, по-специално на тениса.

Според доктор Марко Скарчи, специалист по гръдна хирургия във Великобритания, операцията, на която ще се подложи папата, не е „особено рискова“ и той очаква папата да се възстанови бързо, макар че „може да са му необходими до три месеца, за да възвърне физическата си форма“.

През следващия месец главата на Римокатолическата църква трябва да предприеме продължително официално посещение в Латинска Америка. В периода от 6 до 17 ноември той планира да посети Уругвай, Аржентина и Перу.

Повечето белодробни възли или нодули са доброкачествени, тоест не са канцерогенни, но малък процент от тях може да представляват ранен знак за рак на белия дроб.

Професор Франко Венута, ръководител на отделението по гръдна хирургия в болницата „Умберто Първи“ в Рим, припомня, че на рентгена и на скенера белодробния нодул прилича на монета.

Малките нодули обикновено не предизвикват симптоми, но по-големите може да предизвикат задъхване, болки в гърдите и постоянна кашлица, понякога придружавана от кръв.

Тези възли „могат да представляват различни видове доброкачествени образувания - възпалителни, инфекциозни, автоимунни или вродени - но е възможно да бъдат и злокачествени“, казва професор Венута.

Отстраняването на възела може да стане при пълна упойка, като понякога се прави едноскопска операция.

Според Венута дори и нодулът на папата да не е доброкачествен, прогнозата ще бъде много положителна. „При човек в добро общо здраве прогнозата при рак на белия дроб, открит в толкова ранен стадий , в конкретния случай белодробен възел без метастази, е изключително благоприятна“, казва професор Венута.

По отношение на пътуването до Латинска Америка на папата той казва, че „по принцип се препоръчва да се избягват пътуванията със самолет в продължение на около 20 дни след подобни хирургични интервенции, въпреки че, разбира се, е възможна известна гъвкавост“.

Заради операцията папата отмени всичките си ангажименти до 20 октомври.