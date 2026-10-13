Тръмп заяви, че е готов за "вълнуваща" среща с Ким Чен Ун

Доналд Тръмп заяви, че може би ще се срещне със севернокорейския лидер Ким Чен Ун, предаде Ройтерс.

Това кратко изказване президентът на САЩ направи пред журналисти, пред които засегна други въпроси, като например този за американската посланичка в Атина, предаде БТА.

Тръмп каза още, че срещата с Ким може да е по време на негово пътуване до Азия.

"Да, може би ще се срещна с него. Това ще бъде вълнуващо, нали?", каза Тръмп и добави, че с Ким "се разбира".

По същото време севернокорейският лидер заяви, че страната му ще разработва с още по-ускорено темпо оръжия, предадоха Ройтерс и КЦТА.

КЦТА съобщи и, че Северна Корея е изпитала тактическа балистична ракета вчера. По време на теста е било потвърдено успешното технологично усъвършенстване на важен ключов компонент на ракетата.