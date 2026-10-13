Северна Корея публикува биография на "великия другар" Ким Чен Ун

Северна Корея публикува официална биография на Ким Чен Ун и създаде "зала за изучаване", посветена на неговите идеи - пореден знак за засилващия се култ към личността на върховния лидер.

Наскоро държавната телевизия излъчи репортаж, в който беше показана дебела зелена книга, озаглавена "Революционната история на великия другар Ким Чен Ун", издадена тази година от издателството на Корейската трудова партия.

В предаването на Корейската централна телевизия преди две седмици се съобщаваше и за създаването на зала за изучаване на революционната идеология на другаря Ким Чен Ун в университета "Ким Ир Сен" - най-престижното учебно заведение в страната. Кадри, публикувани в уебсайта NK News, показват помещение с чинове и столове с червени облегалки, като в дъното е поставен голям официален портрет на Ким.

Изглежда, че книгата все още не е изнесена тайно от Северна Корея, макар това вероятно е само въпрос на време. Не е ясно дали тя е свързана с том, публикуван през 2020 г. под заглавието "Революционната история на уважавания върховен лидер другар Ким Чен Ун".

Daily NK - южнокорейски уебсайт, поддържан от севернокорейски бегълци с контакти в страната - писа за въпросната книга миналата година. Подобни по заглавие томове са издавани и за бащата, и за дядото на Ким. В тях е представена официалната версия за ранния им живот, която често драстично се разминава с историческите факти.

Според официалната история за Ким Ир Сен - основателя и първи лидер на Северна Корея - той почти сам е победил японските колонизатори на Корея. За сина му и баща на Ким Чен Ун - Ким Чен Ир - се твърди, че е роден в колиба по склоновете на свещената планина Пекту, а не в лагер за антияпонски партизани, както сочат независимите историци.

За разлика от това, книгата от 2020 г. за настоящия лидер отделя малко място на ранния му живот и образование, като изобщо не споменава обучението му в училище в Швейцария. В типичен стил обаче тя набляга на ранно проявилия се гений на Ким в различни сфери на дейност.

"Маршалът Ким Чен Ун е овладял напълно всички видове въоръжени сили, включително сухопътните войски, военноморския флот, военновъздушните сили и силите за противовъздушна отбрана, както и всички военни специалности и родове войски", гласи текстът според изданието Daily NK. "Той е усвоил в дълбочина знания за множество военни тактики от историята на световните войни, за различни видове оръжия и техника, както и за най-новите постижения във военната наука и технологиите. Той е натрупал обширни познания, като е изчел множество книги в различни области - от фундаментални науки до компютърно инженерство, съвременна наука и технологии, политика и икономика, култура, история и география, та дори и методи за земеделие, основани на принципа на самодостатъчността."

Книгата описва момент от 1984 г. - времето, когато той се е обучавал в Берн, - в който младият Ким изкачва планината Пекту заедно с баща си и се заклева да "продължи революцията". Приятели от швейцарското му училище разказват, че той не е показвал особени академични заложби и е проявявал по-голям ентусиазъм към баскетбола, отколкото към пролетарската революция.

Книгата от 2020 г. представя в ласкава светлина и последната среща на върха между Ким и президента Тръмп през 2019 г., когато той пътува с влак до Виетнам, но не успява да постигне споразумение. Срещата е описана като "демонстрация на далновидната мъдрост, изключителните политически умения, високия международен авторитет и превъзходните лидерски качества на върховния лидер". В книгата се добавя:

"Уважаваният маршал твърдо утвърди автономията по време на срещата и не направи никакви отстъпки по въпроси, противоречащи на националните ни интереси, като водеше принципна борба, която притисна американската страна в ъгъла."