Невероятното шоу Криста Пайк: Не пускат линейката в затвора заради фейк сигнал

Изскочиха нови данни по уникалния случай с оцелялата при два опита за екзекуция Криста Пайк, предаде CBS. Разследването на случая разкрива, че повиканата линейка със спешен медицински екип е чакала половин час пред портала на затвора, докато бъде потвърдено, че обаждането не е фалшиво.

Записи от спешния телефон 911 разкриват всички подробности около извеждането на Криста Пайк от затвора към спешното отделение. Първото обаждане от затвора се получава в 20:40 часа местно време на 30-ти септември. "Извършваме екзекуция тази вечер. Дадохме 10 грама пентобарбитал. Лицето все още не е починало. Започнахме преди около 1 час. И викаме линейка“, са думите на човека, който се е обадил на диспечерите на 911 в Нашвил.

От спешния телефон искат код за потвърждение на затворническия служител, но такъв не е продиктуван. Следват серия от разговори между всички спешни служби в града, докато се търси потвърждение за автентичността на сигнала. Половин час след първото обаждане службите получават разрешение и влизат на територията на затвора "Ривърбенд“. От охраната на портала дори се съмняват, че някой се е обадил и че действително става въпрос за спешен случай със затворник, съобщи Фокус.

Осъдената на смърт 50-годишна Криста Пайк беше приета в реанимация в болница, където лекарите няколко дни се бориха за живота й. Тя оцеля след двата опита за екзекуция и след като беше стабилизирана в болницата отново беше върната в затвора. Все още няма яснота дали опитът да бъде екзекутирана ще бъде повторен.