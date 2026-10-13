Русия може да започне да изнася до 3,5 млн. тона дизел на месец

Русия е в състояние да възобнови износа си на дизел до нива от 3 – 3,5 милиона тона на месец до края на годината, съобщи руският вицепремиер Александър Новак, цитиран от Ройтерс.

В интервю за държавния телевизионен канал "Россия 24" той добави, че благодарение на договореното споразумение с президента на САЩ Доналд Тръмп допълнителните руски доставки ще балансират донякъде ситуацията с търсенето и доставките на световните пазари.

Новак също така заяви, че Русия е доставила за Европа въглеводороди на стойност 320,7 милиарда долара (около 286 милиарда евро) от 2022 г. насам, предаде Франс прес. Това е станало въпреки приетите санкции срещу нея от началото на войната в Украйна. "Става въпрос за обема на доставките на енергийни ресурси към страните от Европейския съюз“, заяви пред телевизията руският вицепремиер.

Според него европейските държави са закупили руски въглеводороди на стойност 21,3 милиарда долара (около 19 милиарда евро) само през първите девет месеца на настоящата година. „С други думи въпреки ограниченията, свързани със санкциите, продължаваме да доставяме енергийни ресурси в определени сектори, за които са предоставени изключения“, добави Новак.

От началото на мащабната руска офанзива в Украйна ЕС прие редица пакети от санкции срещу Русия. Въпреки това редица държави, включително Франция, продължават да се снабдяват с руски въглеводороди, по-специално втечнен природен газ. Няколко държави, сред които Словакия и Унгария, също се ползват от изключение, което им позволява да купуват руски петрол, доставян по тръбопроводи.

Тази обща сума не включва руските въглеводороди, които достигат до Европа по непряк път, след преработка в трети страни като Индия и Турция. От 2022 г. насам тези две държави, както и Китай, значително са увеличили покупките си на руски суров петрол.

Тази ситуация предизвика критики от страна на американски представители, включително президента Доналд Тръмп, който в петък обяви споразумение за доставки на руски дизел на световните пазари с цел да се овладее глобалното поскъпване на горивото.

„ЕС е платил на Русия 250 милиарда долара за енергия, а медиите, разпространяващи фалшиви новини, не искат да обсъждат този въпрос. Направих правилния избор за американския народ“, заяви Тръмп в днес в публикация в социалната си мрежа Трут соушъл.

Американският министър на финансите Скот Бесънт пък разкритикува вчера „лицемерието“ на европейците, които „продължават да финансират Владимир Путин“, докато твърдят, че САЩ не могат да се възползват от облекчение по отношение на цената на дизела“.

Кирил Дмитриев, съветник на Владимир Путин по международното икономическо сътрудничество, също осъди в днес в Екс „невероятното лицемерие на бюрократите от ЕС“.

(БТА)