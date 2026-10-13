Пет жертви и 10 изчезнали при ураган и тропическа буря в Мексико

Най-малко петима души загинаха в Мексико в резултат на тежките метеорологични условия, свързани с преминаването на урагана „Саймън“ и на тропическата буря "Рейчъл", предаде Франс прес. Десет души се водят за изчезнали, предаде ДПА.

Възрастен мъж е загинал в крайбрежния щат Гереро на Тихия океан, съобщи губернаторката Евелин Салгадо. По на север, в щата Долна Калифорния, са загинали две деца и двама възрастни от едно и също семейство, а още 10 души са в неизвестност, заяви губернаторката Марина дел Пилар. Инцидентите са свързани с урагана „Саймън“, който се движи покрай тихоокеанското крайбрежие на Мексико, и тропическата буря „Рейчъл“, достигнала северозападния щат Долна Калифорния.

Вчера „Саймън“ беше ураган от втора категория и се намираше на около 90 километра югозападно от тихоокеанското крайбрежие на щата Халиско. Националната метеорологична служба на Мексико прогнозира, че ураганът ще продължи да се движи на северозапад, като постепенно отслабва. Очакваше се през нощта той да се приближи до крайбрежния град Масатлан, в щата Синалоа, вече като ураган от първа категория. Властите продължават да предупреждават за обилни валежи, силни ветрове и високи вълни по тихоокеанското крайбрежие.

Тропическата буря „Рейчъл“ достигна сушата в Долна Калифорния през уикенда. Валежите, съпътстващи бурята, са причинили материални щети, наводнения и прекъсвания на електрозахранването в различни населени места на полуострова, съобщават местни медии.

(БТА)