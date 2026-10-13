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В развитие Нови два кораба бяха поразени на ръба на териториалните води на България

Украйна обвини Русия за поредните атаки по кораби до българския бряг

Външният министър Андрий Сибига настоява да се засили натиска върху Русия

13.10.2026 | 10:53 ч. 51

Външният министър на Украйна Андрий Сибига обвини Русия за новите две атаки над търговски кораби в Изключителната икономическа зона на България в Черно море.  

В публикация в X той призова партньорите на Киев да засилят натиска върху Русия.

Ето какво още пише той: 

Поредната атака на Русия срещу търговски плавателни съдове близо до териториалните води на България, при която пострадаха граждани на Украйна и Азербайджан, за пореден път демонстрира умишленото пренебрежение на Москва към живота на цивилните и към сигурността на корабоплаването в Черно море.

Призоваваме партньорите си да засилят натиска върху Русия, да разширят санкциите и да предприемат решителни действия, за да я държат отговорна и да защитят свободата на корабоплаването.

Черно море е от жизненоважно значение за глобалната продоволствена сигурност. Русия го атакува, за да превърне глада в оръжие и да държи света като заложник. На това трябва да се отговори с твърдост.

Ударът по "Челси-3"

Корабът "Челси 3" е плавал под малтийски флаг, регистриран е в Одеса и е украинска собственост. На борда му е имало 15 души - седем украински и осем азербайджански граждани. 

След атаката трима са тежко пострадали - двама азербайджанци и един украинец. 

 

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Тагове:

Андрий Сибига Украйна Русия Войната в Украйна външен министър Черно море кораби кораб-13.10.
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