Украйна обвини Русия за поредните атаки по кораби до българския бряг

Външният министър на Украйна Андрий Сибига обвини Русия за новите две атаки над търговски кораби в Изключителната икономическа зона на България в Черно море.

В публикация в X той призова партньорите на Киев да засилят натиска върху Русия.

Ето какво още пише той:

Поредната атака на Русия срещу търговски плавателни съдове близо до териториалните води на България, при която пострадаха граждани на Украйна и Азербайджан, за пореден път демонстрира умишленото пренебрежение на Москва към живота на цивилните и към сигурността на корабоплаването в Черно море.

Призоваваме партньорите си да засилят натиска върху Русия, да разширят санкциите и да предприемат решителни действия, за да я държат отговорна и да защитят свободата на корабоплаването.

Черно море е от жизненоважно значение за глобалната продоволствена сигурност. Русия го атакува, за да превърне глада в оръжие и да държи света като заложник. На това трябва да се отговори с твърдост.

Ударът по "Челси-3"

Корабът "Челси 3" е плавал под малтийски флаг, регистриран е в Одеса и е украинска собственост. На борда му е имало 15 души - седем украински и осем азербайджански граждани.

След атаката трима са тежко пострадали - двама азербайджанци и един украинец.