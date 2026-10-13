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В Одрин издирват 13 чуждестранни деца, в неизвестност са от неделя

За момента няма информация за възрастта и гражданството им

13.10.2026 | 12:38 ч. 2
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Властите в турския град Одрин провеждат издирвателни операции на територията на града във връзка с изчезването на 13 чуждестранни деца от център за настаняване в неделя, съобщава в. „Биргюн“, позовавайки се на изявление на турското министерство на семейството и социалните услуги.

Според изявлението в неделя общо 14 деца с чуждестранен произход, настанени в център за първоначален прием в Одрин от миграционните власти на Турция, са получили разрешение да отидат до магазин без придружител. Впоследствие в центъра за настаняване се е върнало само едно от децата, а оттогава останалите 13 са в неизвестност.

От министерството подчертават, че органите на реда и местните власти са уведомени за случая своевременно и на територията на града вече са предприети издирвателни операции за намирането на децата.

За момента няма допълнителна информация за възрастта и гражданството на децата, които властите издирват. 
(БТА)

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Тагове:

Одрин чуждестранни деца издирвателни операции
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