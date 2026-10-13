В Германия задържаха трима за палеж на станция на "Старлинк" в Полша

Двама турски граждани, заподозрени в палеж на наземна сателитна станция на „Старлинк“ в Полша, бяха задържани на територията на Германия, съобщи полският премиер Доналд Туск и добави, че те ще бъдат изправени пред полското правосъдие, предаде ДПА.

„По искане на полските разузнавателни служби германската полиция задържа двама турски граждани по подозрение, че са подпалили наземна станция на „Старлинк“ в Мазовецкото воеводство“, написа снощи Туск в социалната мрежа Екс.

Варшава смята, че зад атаката може би стоят руски разузнавателни служби.

Според германския в. „Швабише цайтунг“ двамата мъже са били арестувани на жп гара в град Нюртинген, Баден-Вюртемберг. В. „Билд“ съобщи, че в берлинския район Шпандау полицията е арестувала трети заподозрян и че той вероятно е управлявал автомобила, с който са се придвижвали двамата подпалвачи.

Пожарът избухна на 23 септември в наземна станция на „Старлинк“ в село Вола Кробовска, което се намира на около 50 км южно от Варшава.

Впоследствие полското правителство заяви, че вероятно става въпрос за саботаж и добави, че тази станция е помагала и за осигуряването на защитена интернет връзка в Украйна, която използва сателити на „Старлинк“ във войната с Русия.

Свързани статии Русия работи по конкурент на "Старлинк" на Илон Мъск

Полският министър на вътрешните работи Марчин Кервински каза, че след като бъдат предадени на Варшава, срещу двамата заподозрени ще бъдат повдигнати обвинения в саботаж и действия в полза на чуждестранна разузнавателна служба.

Координаторът на полските разузнавателни служби Томаш Шемоняк заяви, че „няма никакво съмнение“, че зад атаката стоят руските разузнавателни служби.

Началникът на полската национална полиция Марек Борон заяви, че разследващите са иззели „записи, отпечатъци и ДНК-доказателства“ и са установили маршрута на заподозрените.

(БТА)