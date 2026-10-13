Европейските страни самите са активни купувачи на руски петрол и петролни продукти. Това заяви прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков в отговор на въпрос на ТАСС.

"Темата за европейския цинизъм, както се изрази г-н министърът на финансите на САЩ Скот Бесент, се обсъжда широко в световните медии. Факт е, че европейските страни, разбира се, както всички останали страни по света, са активни купувачи на руски петрол и руски петролни продукти", отбеляза Песков, отговаряйки на въпрос дали Кремъл вижда риск Европа – чрез нови санкции или други бариери – да възпрепятства изпълнението на споразумението за гориво между Москва и Вашингтон.

Бесент преди това посочи, че критиките на европейските страни към споразуменията за доставка на дизелово гориво между САЩ и Русия са напълно цинични. Той добави, че от началото на тази война самите европейци са дали повече пари на руснаците, отколкото на украинците, защото не могат да се отърват от руските енергийни ресурси.

Санкциите на ЕС

По думите на Песков, санкциите на ЕС и други действия на ЕС със сигурност биха могли да възпрепятстват прилагането на споразумението за гориво между Русия и Съединените щати.

"Ясно е, че това може да е пречка", каза Песков в отговор на въпрос дали Кремъл вижда риск Европа – с нови санкции или други бариери – да възпрепятства прилагането на споразумението за горивото между Москва и Вашингтон.