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Летището в Нюрнберг е затворено заради извънредна ситуация във въздуха

Самолет е бил придружен от изтребители

13.10.2026 | 14:41 ч. Обновена: 13.10.2026 | 14:42 ч. 3
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Летището в германския град Нюрнберг беше временно затворено заради "предполагаема извънредна ситуация във въздуха", съобщи полицейски говорител, цитиран от ДПА.

Затварянето бе обявено малко преди по разписание да кацне самолет, пристигащ от гръцкия остров Корфу.

Говорител на летището каза, че машината се е приземила безаварийно, но работата на аерогарата остава нарушена, а полицията в момента е обезопасила периметъра.

Говорителят потвърди също, че самолетът е бил придружен от изтребители "Юрофайтър".

Полицейски представител каза, че предполагаемата извънредна ситуация "все още е непотвърдена". Засега няма данни колко големи сили е разположила полицията на място.

Нюрнберг е вторият по големина град в южната германска провинция Бавария след нейната столица Мюнхен.
(БТА)

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Тагове:

летище Нюрнберг извънредна ситуация
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