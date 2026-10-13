Кличко: Искат да ме отстранят и да назначат военен управител на Киев

Кметът на Киев Виталий Кличко заяви, че го обвиняват в провал на подготовката за зимата, за да бъде отстранен от поста и заменен с ръководител на военната администрация. По думите му обвиненията се разпространяват от Telegram канали, свързани с Офиса на президента, съобщи "Страна.ua".

Кметът публикува изявлението си в социалните мрежи.

„Основното обвинение е за провал на отоплителния сезон, който дори още не е започнал. Много странна история. Разпространява се от същите канали, които са свързани с централната власт.

Правят се опити местното самоуправление да бъде унищожено

Бих искал да припомня, че се правят опити местното самоуправление да бъде унищожено. Мога да кажа това като ръководител на асоциацията на кметовете на градове – около 300 градоначалници се опитват да бъдат отстранени от постовете им по различни, измислени и изсмукани от пръстите причини, за да бъдат заменени с ръководители на военни администрации.

Тоест целта е Кличко да бъде отстранен и на негово място да бъде назначен някой друг.

Следващите избори ще определят дали съм успял

Хората избраха мен и смятам да изпълнявам задълженията си. Правя всичко възможно и невъзможно, за да оправдая доверието на общността. Доколко ще успея, ще решат следващите избори.

Безпочвени обвинения

Настоящите обвинения са безпочвени. Извинете, но при такава интензивност на обстрелите, когато токът спира, електроснабдителната система е разрушена и инфраструктурата се поврежда, кметът не отговаря за противовъздушната отбрана. Киев беше и остава основна цел на врага“, заяви Кличко.

Кличко е в продължителен конфликт с президентската администрация

Припомняме, че преди дни украинският президент Володимир Зеленски обвини Кличко в провал на подготовката на Киев за руските удари по енергийната инфраструктура.

Малко след това заместник-кметът на Киев Петър Пантелеев увери, че столицата е напълно готова за началото на отоплителния сезон.

Тогава пък Кличко заяви, че корупцията около Зеленски е отрова. Според него по този начин се подкопава отношенията със западните партньори.

Кличко е в продължителен конфликт с президентската администрация на улица "Банкова", който периодично се изостря. След напускането на Андрей Ермак от президентската канцелария позициите на кмета донякъде се укрепиха.