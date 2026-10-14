Изрязоха част от белия дроб на папата, оказа се карцином

Папа Лъв Четиринадесети претърпя операция, при която беше отстранена част от десния му бял дроб, а диагнозата му е белодробен аденокарцином – често срещана форма на рак на белия дроб, съобщи Ватиканът в медицински бюлетин, цитиран от Ройтерс.

71-годишният Лъв беше приет в римската болница „Джемели“ за отстраняване на малък белодробен възел, за който папата съобщи в неделя, че е бил открит на ранен етап по време на неотдавнашен преглед, предаде БТА.

Операцията е продължила около 90 минути и е преминала успешно, без усложнения, съобщи Ватиканът. Папата се е събудил нормално и почива в болничната си стая.

Ватиканът съобщи по-рано, че процедурата е била ръководена от главния гръден хирург на „Джемели“, професор Стефано Маргаритора.

Лъв тръгна от Ватикана за операцията малко преди 13:00 часа местно време в Рим и беше забелязан да маха с ръка от задната седалка на черен автомобил с висока проходимост, докато кортежът му се придвижваше към болницата „Джемели“.

При пристигането си в болницата Лео се ръкува с няколко официални представители, мина пред чакащата тълпа от симпатизанти, някои от които скандираха „Auguri“ (най-добри пожелания), и влезе през главния вход.

Ватиканът каза още, че се очаква папата да прекара около седмица в болницата, за да се възстанови. Всичките му публични ангажименти са отменени до 20 октомври.